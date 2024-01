28 Years Later: il nuovo sequel di 28 giorni dopo prende forma e sarà l’inizio di una trilogia. Ci sarà Cillian Murphy?

News Cinema

È un po' di tempo che si parla del sequel di 28 giorni dopo, ottimo zombie movie scritto da Alex Garland e sceneggiato da Danny Boyle. Già sappiamo che il film si intitola 28 Years Later (28 anni dopo), ma Variety ci informa che regista e sceneggiatore vorrebbero realizzare altri due film, in modo da avere una trilogia. 28 Years Later arriva dopo 28 settimane dopo, diretto nel 2007 da Juan Carlos Fresnadillo. Proprio le perplessità di Garland su quest'ultimo disaster movie hanno spinto lo scrittore e sceneggiatore (e regista) ad imbarcarsi nell'avventura di 28 Years Later insieme a Boyle.

Uscito nel 2002 e con protagonista Cillian Murphy, 28 giorni dopo ebbe un notevole successo, rinnovando il genere zombie perché i non morti che popolavano una Londra apocalittica che un uomo uscito da 28 giorni di coma si trovava di fronte erano velocissimi e davvero minacciosi. Costato 8 milioni di dollari, ne incassò globalmente 84 e continuò la sua scalata alla popolarità grazie all’home video. 28 settimane dopo vide Danny Boyle e Alex Garland unicamente nel ruolo di produttori esecutivi. Con un budget di 15 milioni di dollari, il film ne guadagnò in tutto il mondo 65.

28 Years Later: cosa sappiamo del secondo sequel di 28 giorni dopo

E veniamo a 28 Years Later di Danny Boyle, che, fra l'altro, non dirige un film dal 2019, anno della commedia romantica Yesterday. Garland, invece, ha diretto prima Men e poi Civil War, arrivati dopo gli ottimi Ex Machina e Annientamento. 28 Years Later, dicevamo, potrà contare su un budget di circa 75 milioni di dollari, e Boyle e Garland saranno anche produttori. Cillian Murphy non è previsto nel film, anche se nel 2022 l'attore aveva raccontato di aver più volte parlato di un nuovo film con il regista e lo sceneggiatore:

Ogni volta che mi capita di incontrare Danny o Alex, affrontiamo sempre l'argomento. Abbastanza di recente, forse nel giorno di Halloween di 4 o 5 anni fa, ho fatto vedere (28 giorni dopo) ai miei figli. Lo hanno adorato. È un film di notevole livello, cosa che mi colpisce davvero, considerando il fatto che ha 20 anni, quindi l'idea (di un sequel) mi piace moltissimo.

Magari alla fine Cillian Murphy sarà nel film, o forse reciterà nei successivi capitoli del nuovo franchise. Per adesso non possiamo saperlo, ma l'importante è che 28 Years Later si farà, e con Boyle e Garland alla guida, non potrà essere deludente né sciatto.