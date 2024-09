28 Years Later di Danny Boyle è il film più costoso mai girato con un iPhone

News Cinema

Le riprese del sequel 28 anni dopo, diretto da Danny Boyle, sono terminate ad agosto e adesso si scopre che il film è stato girato con l'Iphone ed è costato tantissimo.

Emergono nuovi, interessanti particolari su 28 Years Later, o 28 anni dopo, il nuovo sequel che Danny Boyle ha realizzato del suo zombie hit 28 giorni dopo. Le riprese si sono concluse lo scorso agosto e si diceva che il cast e la troupe avessero dovuto firmare un accordo secondo cui si impegnavano a non rivelare che il film era stato girato con uno smartphone, più precisamente con un iPhone 15. Nonostante questo, la cosa è affiorata, confermata direttamente da persone collegate al film, visto che sia Wired che World of Reel lo rivelano e parlano anche del budget.

28 Years Later è il film più costoso mai girato con uno smartphone

Assieme al direttore della fotografia Anthony Dod Mantle, suo storico collaboratore, Boyle ha girato il film con un iPhone 15 per un budget di 75 milioni di dollari, che ne fa, appunto, a oggi, il film più costoso girato con uno smartphone. Il regista è sempre stato all'avanguardia nella sperimentazione di nuove tecniche, tanto che 28 giorni dopo, nel 2002, girato con una Canon XL-1, fu uno dei primi film Hollywoodiani realizzati in digitale. Tra i precedenti per i film girati con iPhone ci sono Tangerine di Sean Baker e Unsane di Steven Soderbergh, ma si tratta di prodotti indipendenti costati decisamente meno. Di 28 anni dopo si sa che il cast è composto da Jodie Comer, Ralph Fiennes e Charlie Hunnam, mentre Cillian Murphy, protagonista del primo film, avrà solo un piccolo ruolo. Intanto Nia Da Costa sta girando il sequel di questo sequel, 28 Years Later: The Bone Temple. La Sony si è aggiudicata i diritti dell'ambita nuova trilogia scritta da Alex Garland.