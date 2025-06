28 anni dopo, il regista anticipa il ruolo di Cillian Murphy nella trilogia

News Cinema

Cillian Murphy riapparirà nella nuova trilogia di 28 anni dopo e il regista ha già anticipato in che modo avverrà.

Sono trascorsi più di vent’anni da quando Cillian Murphy ha lottato contro gli zombie in 28 giorni dopo, film diretto da Danny Boyle che all’epoca brillò agli occhi della critica e anche al botteghino. Nonostante il sequel diretto 28 settimane dopo non abbia riportato né attore protagonista né regista sullo schermo, a distanza di oltre due decenni è la volta di 28 anni dopo. Pur vedendo alla regia ancora una volta Danny Boyle, il film non ha riportato Cillian Murphy di nuovo sullo schermo, ma in più di un’occasione è stato proprio il regista a spiegare che è soltanto questione di tempo per Jim.

28 anni dopo, il regista anticipa il ruolo importante che avrà Cillian Murphy nella nuova trilogia

In molti speravano di rivedere Cillian Murphy nuovamente in quell’universo post-apocalittico afflitto da un potente virus, ma 28 anni dopo non ha incluso Jim. A detta del regista, molto presto questa condizione cambierà perché l’attore premio Oscar è stato già confermato nel sequel diretto di 28 anni dopo, The Bone Temple, seppur con un cambio regista. Cosa aspettarsi, però, dal ritorno di Jim? Prima di tutto alla regia ci sarà Nia DaCosta, reduce dall’esperienza con The Marvels. Il sequel in questione, poi, reintrodurrà proprio il Jim di Cillian Murphy per poi renderlo una parte importante del terzo capitolo, che andrà a completare la trilogia. Ai microfoni di Screen Rant, il regista ha quindi anticipato cosa aspettarsi dal ritorno dell’attore premio Oscar:

Ho visto una bozza di The Bone Temple di Nia DaCosta dove viene presentato magnificamente alla fine del film. Questo ovviamente vi porta a capire come probabilmente vi renderete conto che Jimmy avrà un ruolo fondamentale nel secondo film, essendo stato introdotto alla fine del primo. Allo stesso modo, Cillian avrà un ruolo fondamentale nel terzo film, essendo stato introdotto di fatto in coda al secondo film, una cosa comunque molto sorprendente.

Non è chiaro, quindi, cosa è accaduto al personaggio di Jim in tutti questi anni e neppure come si reintegrerà nella storia. Dalle parole di Boyle, però, è chiaro che questo personaggio avrà il suo margine d’azione soprattutto nel terzo ed ultimo film della nuova trilogia. Intanto The Bone Temple ha già fissato una data d’uscita per gennaio 2026, mentre il terzo film non è stato né scritto né girato.