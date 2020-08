20th Century Fox: la scomparsa di un logo storico

News Cinema

La Disney, che ha acquisito l'anno scorso lo storico Studio hollywoodiano e tutti i suoi archivi, cancella il nome Fox e relativo logo anche dalla parte televisiva.

C'era una volta la Twentieth Century Fox e il suo celebre logo, che ha accompagnato 85 anni di storia del cinema, prima di soccombere alla crisi. Poi è arrivata la Disney che nel 2019 ha acquisito il marchio e tutti i suoi archivi per 71 miliardi di dollari e a gennaio di quest'anno ha tolto il nome Fox dal logo della branca cinematografica ribattezzandolo 20th Century Studio. Adesso i media americani riportano un'ulteriore modifica per la parte televisiva che d'ora in poi si chiamerà 20th Television, togliendo anche il Century (ventesima televisione? Mah).

Come ha dichiarato Craig Hunegs, presidente degli studi televisivi Disney, "I nostri nuovi nomi e loghi segnano un nuovo giorno per ABC Signature, 20th Television e Touchstone Television, onorando la loro ricca storia e il potere creativo della Walt Disney Company".

I media americani interpretano questa decisione come la volontà della Disney di prendere le distanze ed evitare confusioni con le politiche di destra e filo trumpiane di Fox News (che non ha nulla a che fare con la Disney e col vecchio Studio ma è parte di Fox Corporation). I nuovi logo appariranno già dall'autunno sui nuovi episodi dei Simpson, Family Guy e American Dad.

Il vecchio logo di 20th Century Fox Television, iniziata nel 1949, è apparso su serie storiche come Batman e MASH, i cui vecchi episodi, ovviamente, lo porteranno ancora impresso. Ma la volpe del ventesimo secolo, come da sigla che apriva i film Fox, celebre come quella col leone ruggente della MGM, non si vedrà più (anche se tecnicamente non la si è mai vista, trattandosi solo di un nome: lo studio nacque nel 1935 dalla fusione dei preesistenti Fox Film Corporation e Twentieth Century Pictures).

Il taglio della parola Fox, secondo Variety, faceva parte dell'accordo stipulato al momento dell'acquisizione dello Studio da parte della Walt Disney. Ciò non toglie che la scomparsa di un marchio tanto celebre mette un po' di tristezza nel cuore dei vecchi spettatori.