2084, in arrivo una nuova versione di 1984 di George Orwell?

News Cinema

La Warner Bros ci sta lavorando con Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman, responsabile dell'idea.

1984 di George Orwell, pubblicato nel 1948, è uno dei capolavori della letteratura diventato proverbiale, al punto che l'espressione "Grande Fratello" è entrata nel lessico comune: nessuna sorpresa che la Warner Bros stia lavorando su 2084, un film ispirato direttamente al grande romanzo.

L'idea non sarebbe partita però dalla Warner, bensì da uno sceneggiatore che bazzica da qualche tempo in quella scuderia, il Mattson Tomlin coautore di The Batman di Matt Reeves, al momento con riprese sospese causa Coronavirus. Il veterano producer Lorenzo di Bonaventura, attivo sul fronte Transformers e G I. Joe, avrebbe preso a cuore il progetto, le cui cooordinate precise sono ancora vaghe, ma viene spontaneo pensare a una rivisitazione od omaggio che giochi sugli stessi temi: dittatura, libertà, legame sentimentale proibito. Si sa tuttavia che l'idea sarebbe quella di fondere nel taglio i toni di Inception di Christopher Nolan e quelli di Matrix, rimanendo quindi nell'ambito dell'esperienza Warner in materia di fantascienza più o meno autoriale. Pare che il copione abbia convinto già molti collaboratori a unirsi al progetto. Naturalmente un film del genere prenderà forma soltanto quando sarà scelto un regista all'altezza di una sfida di questa portata.

Ricordiamo che 1984 è stato portato al cinema due volte, con Nel 2000 non sorge il sole (1956) di Michael Anderson con Edmond O'Brien, e con Orwell 1984 di MIchael Radford, interpretato dal compianto John Hurt.