2001: Odissea nello spazio, spunta una canzone inedita scritta per il film

Più di mezzo secolo è passato, ma 2001 Odissea nello spazio non smette di regalare sorprese, ed ecco una canzone scritta per la promozione del film di Kubrick che riemerge dall’oblio e vi facciamo ascoltare.

Era stata una richiesta speciale dello stesso Stanley Kubrick, la realizzazione di una canzone per promuovere nel 1968 il suo capolavoro di fantascienza 2001: Odissea nello spazio. Il regista cercava la musica giusta per accompagnare le sue immagini, tanto da incaricare un veterano delle colonne sonore cinematografiche, Alex North, di comporla per sostituire i brani di musica classica inizialmente inseriti solo per dare l’andamento giusto al premontato.

Come tutti sappiamo, poi le cose sono andare in maniera diversa rispetto al previsto, e lo score di North è finito nel cestino, o meglio in un buco nero della storia del cinema. Ma non solo quelle musiche, anche un altro brano originale è stato poi scattato dal perfezionista Kubrick. Un brano che salta fuori oggi, improvvisamente disponibile e che potete ascoltare qui sotto, cosa avvenuta da tempo anche per le musiche di North.

Si tratta di una canzone dal titolo 2001: A Garden of Personal Mirrors, scritta da Mike Kaplan, storico ufficio stampa di Kubrick e interpretata da Naomi Gardner. Eccola qui, che ne pensate, ha fatto bene Kubrick a non utilizzarla per promuovere il suo film?