2001: Odissea nello Spazio, il capolavoro di Stanley Kubrick raccontato dai più grandi registi viventi

Che si tratti di addetti ai lavori, cinefili e appassionati, o perfino spettatori comuni, 2001: Odissea nello Spazio lo conscono tutti, e per tantissimi è uno dei titoli più ricorrenti nelle liste dei più grandi film della storia del cinema, nonché uno dei capolavori di un grandissimo come Stanley Kubrick.

Uscito nel 1968, così permeato dalla cultura e dalla sensibilità di quegli anni, eppure, allo stesso tempo, ancora così attuale e moderno, così fuori da ogni temporalità, 2001 appassiona, da sempre, anche chi il cinema non solo lo guarda, ma lo fa anche.

Non è quindi accaduto raramente che grandi registi o grandi attori si siano trovati, per un motivo o per un altro, a rilasciare dichiarazioni relative a questo film straordinario, e c'è chi si è preso la briga di raccoglierne un bel po', e di montarle assieme in un video dove le parole di questi personaggi sono accompagnate dalle immagini girate da Kubrick.

In questo videosaggio di Alejandro Villarreal parlano di 2001 personaggi come James Cameron, Martin Scorsese, David Fincher, William Friedkin, Steven Spielberg, Christopher Nolan e molti altri. Il risultato è molto interessante, e di sicuro imperdibile per ogni vero appassionato:

>