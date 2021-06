2 single a nozze, Owen Wilson sul sequel: io vorrei, non vorrei, ma se vuoi…

News Cinema

Owen Wilson si lascia andare sul seguito della fortunata commedia del 2005 2 single a nozze e scoraggia quanti davano per sicuro il film.

Giusto un anno fa avevamo parlato di un sequel della commedia matrimoniale con Owen Wilson e Vince Vaughn 2 single a nozze, uno dei film da ridere più riusciti di inizio terzo millennio. All'epoca vi avevamo raccontato che il regista David Dobkin non escludeva l'idea e che, anzi, sarebbe tornato volentieri dietro alla macchina da presa per mostrarci John Beckwith e Jeremy Gray di nuovo single ma cinquantenni. Oggi invece è Owen Wilson a riprendere l'argomento, e l'ottimismo che ci aveva infiammati nel giugno 2020 e nei mesi successivi minaccia di estinguersi.

Come scrive Variety, "Sembra che né Owen Wilson né Vince Vaughn siano così pronti a scambiarsi di nuovo la promessa di matrimonio". Anche se corre voce che il seguito di 2 single a nozze entrerà in produzione quest'estate per debuttare su HBO Max, Wilson tentenna. In un'intervista riguardo alla serie Loki (nella quale sarà Mobius M. Mobius), ha infatti dichiarato: "Alcuni dicono che cominceremo nel mese di agosto, ma non sarà così".

L'attore ha poi aggiunto che David Dobkin ha lavorato a qualcosa e che ne ha parlato a Vaughn. Infine Wilson ha spiegato: "Se troviamo una buona idea che piace a tutti, allora cercheremo di fare qualcosa di valido, ma dobbiamo ancora trovare quest'idea e capire come svilupparla per fare qualcosa di proficuo".

Come già detto in apertura, sono anni che si parla di un sequel di 2 single a nozze, che solo negli Stati Uniti ha incassato oltre 209 milioni di dollari e che era davvero irresistibile grazie a una comicità sia verbale che slapstick. Nel 2014 David Dobkin ha addirittura ipotizzato la presenza di Daniel Craig con un succinto costume da bagno. Staremo a vedere...