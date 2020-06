2 single a nozze: il sequel potrebbe diventare realtà!

News Cinema

Il regista David Dobkin, che ha rifiutato per anni di dirigere 2 single a nozze 2, ha trovato finalmente un'idea che non gli dispiace affatto.

L'irresistibile commedia con Owen Wilson e Vince Vaughn 2 single a nozze potrebbe avere un sequel, e stavolta per davvero! Già nel 2016, durante la promozione di un film, Isla Fisher, un'altra degli interpreti, aveva detto che Vince Vaughn era seriamente intenzionato proseguire le vicende di John Beckwith e Jeremy Grey, ma poi nulla era accaduto. Adesso è il regista David Dobkin a parlare, e a spiegare a Collider perché, per tanti anni, ha resistito alla tentazione di realizzare 2 single a nozze 2.

"Per molti, molti anni" - ha detto - "mi chiedevano ogni anno di fare il sequel e c'erano molti soldi in ballo. Nessuno di noi, però, voleva fare una rivisitazione del primo film. Qualsiasi progetto di cui discutevamo in quei primi anni era uguale al primo film, e ci dicevamo: perché? Economicamente parlando, forse non avrei dovuto rinunciare, ma nemmeno Vince e Owen volevano farlo".

Con il tempo, per fortuna, qualcosa è cambiato. "Dieci anni dopo" - ha continuato il regista - "Quando mi hanno chiesto di nuovo di fare il sequel e ho attaccato il telefono dopo aver detto no, ci ho pensato su e mi sono detto: sarebbe curioso scoprire come sarebbe per due uomini più vicini ai cinquant'anni che ai quaranta essere nuovamente single e dover tornare nel mondo. Sarebbe una situazione bizzarra, difficile, impegnativa, e se esiste una storia verosimile, per me può esserci un film. Quindi vedremo. Abbiamo cominciato a buttare giù qualche idea tempo fa, tutto è ancora incerto. Sia Vince che Owen devono leggere quello che è stato scritto, ma ho visto qualcosa che mi è sembrato un buon inizio. Però non abbiamo fretta di fare il film".

Le parole di David Dobkin ci fanno ben sperare. Uscito nel 2005, 2 single a nozze ebbe un successo straordinario, soprattutto negli Stati Uniti, dove incassò oltre 209 milioni di dollari. Era talmente perfetto che, se effettivamente dovesse esserci un numero due, dovrebbe avere una sceneggiatura con i fiocchi. E’ pur vero che, con due protagonisti di mezza età ancora single, la comicità lascerebbe probabilmente il posto a un pizzico di amarezza. Staremo a vedere...