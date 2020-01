2 milioni di occhi per Me Contro Te il Film: Ci sarà il bis nel weekend?

News Cinema

Riusciranno Luì e Sofì a ripetere l'incredibile successo di pubblico dello scorso fine settimana? Se così fosse, Me contro Te il film potrebbe facilmente superare i 10 milioni di euro d'incasso totale.

Un primo weekend da record con oltre 5 milioni di euro, quasi 850 mila spettatori e una media per schermo da capogiro di quasi 10 mila euro.

Un successo che è proseguito anche nei giorni feriali, con incassi giornalieri sopra i 300 mila euro (più o meno il triplo di quelli registrati dai diretti inseguitori al boxoffice come Tolo Tolo, Hammamet e Piccole Donne), che ha portato Me contro Te il Film a superare il milione di spettatori e i 6,5 milioni di euro in meno di una settimana. Secondo i dati ufficiali forniti da Cinetel, il primo film al cinema dei giovani youtuber Luì e Sofì, tra il il giorno della sua uscita, il 17 gennaio, e mercoledì 22 gennaio ha totalizzato un incasso di 6.649.803 euro ed è stato visto da 1.068.359 spettatori, con una media per schermo di 10.830 euro (cifre spesso irraggiungibili anche per i grossi blockbuster hollywoodiani).



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD