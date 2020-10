1981: Indagine a New York: il film da vedere e commentare insieme lunedì 12 ottobre con SimulWatch

News Cinema

1981: Indagine a New York è ambientato in quello che, statisticamente, è stato l'anno con più violenze e omicidi a New York City. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 12 ottobre alle 21.

La visione condivisa di lunedì 12 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film drammatico americano del 2016. 1981: Indagine a New York è scritto e diretto da J.C. Chandor, un autore di talento che si era messo in luce con il brillante esordio Margin Call, thriller finanziario del 2011. In questo suo successivo lavoro, Chandor sviluppa in un labirinto di corruzione che vede coinvolti industriali e politici rampanti e che infesta le strade di una città in declino, seguendo la vita di un immigrato e la sua famiglia che viene trascinata in un vortice di violenza e corruzione che minaccia di distruggere tutto quello che ha costruito. Protagonisti della storia sono Oscar Isaac e Jessca Chastain.

L'appuntamento per vedere tutti insieme 1981: Indagine a New York e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 12 ottobre alle 21.

1981: Indagine a New York è ambientato nei cinque distretti e nei loro pressi durante l'inverno del 1981, considerato all'epoca, statisticamente, l'anno più violento a New York City. Uscita dalla crisi petrolifera degli anni Settanta, la città andò incontro ad un drammatico periodo di transizione successivo alla forte espansione della metropoli dagli anni Venti agli anni Sessanta: la città praticamente si fermò a causa dei tagli di budget, dell'elevatissimo tasso di criminalità e della corruzione politica. L'inizio degli anni Ottanta rappresentò il picco del cosiddetto "trasloco dei bianchi" verso la sicurezza dei sobborghi circostanti, mentre una nuova ondata di immigrati si riversò nei distretti alla ricerca di opportunità, trasformando drammaticamente il tenore e la struttura della città.



1981: Indagine a New York: Il trailer del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

