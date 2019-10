1971: la Prima Guerra Mondiale secondo Sam Mendes - Guarda il trailer ufficiale!

News Cinema

La risposta del regista al Dunkirk di Nolan, con Benedict Cumberbatch e Colin Firth come protagonisti.

Dopo aver lavorato a a due (bellissimi) film della serie di James Bond, Skyfall e Spectre, Sam Mendes ha deciso di girare un film sulla Prima Guerra Mondiale. Forse per rispondere al Dunkirk del collega e connazionale Christopher Nolan, che pure raccontava un evento chiave della Seconda.

Il film si chiama 1917, e racconta la storia di due soldati inglesi di nome Schofield e Blake cui viene affidata una missione "impossibile": infiltrarsi dietro le linee nemiche per portare un messaggio urgente e impedire che centinaia di loro commilitoni - tra i quali il fratello di Blake - cadano in una trappola mortale.

Nei panni dei due soldati ci sono George MacKay e Dean-Charles Chapman, ma a completare il cast del film ci sono anche i più noti Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, Mark Strong, Andrew Scott.

Si mormora che Mendes, coadiuvato dal direttore della fotografia Roger Deakins, abbia voluto girare questo suo 1917 in un unico (?) lunghissimo piano sequenza. Da questo trailer ufficiale italiano non è possibile confermare o smentire, ma è ovvio che il piano sequenza, unico o meno, sarà una delle chiavi formali del film.





Questo è il trailer nella sua versione originale: