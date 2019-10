1917: Sam Mendes ci porta dietro le quinte del suo atteso film di guerra

News Cinema

Un video backstage e il poster italiano dell'ambizioso kolossal girato in piano sequenza fra le trincee della Prima guerra mondiale.

Negli ultimi anni la storiografia sulle guerre mondiali del Novecento si è spostata da un’analisi complessiva allo studio approfondito dei singoli anni. Un percorso che ripropone Sam Mendes nel suo prossimo film, 1917, che arriverà nelle sale americane a Natale, e in Italia il 23 gennaio 2020.

È la storia di due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman), che durante l'anno cruciale della Prima guerra mondiale vengono incaricati di una missione rischiosa: consegnare un messaggio a un battaglione per metterli in guardia su un imminente pericolo. Per farlo, però, dovranno attraversare il territorio nemico. Nel cast anche Colin Firth, Benedict Cumberbatch e Mark Strong.

La particolarità tecnica del film, in cui torna Sam Mendes insieme al direttore della fotografia Roger Deakins, è che tutto è raccontato in un unico piano sequenza. Un prodigio tecnico di cui il regista ci propone un assaggio in questo straordinario video dietro le quinte, in cui siamo letteralmente condotti insieme ai soldati nelle trincee. Sotto vi presentiamo anche il poster italiano del film.