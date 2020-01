1917: ottimo risultato al botteghino USA dopo la vittoria ai Golden Globe

News Cinema

Il film di Sam Mendes sui ricordi della Prima guerra mondiale del nonno continua a conquistare tutti.

1917 continua a farsi valere. Il film di Sam Mendes da 90 milioni di dollari di budget, un (finto) unico piano sequenza fotografato da Roger Deakins, pieno di adrenalina e mai puro vezzo autoriale, ha da poco festeggiato due grandi premi ai Golden Globe (film e regia per un dramma). Una doppia vittoria che ha trainato ora l’altrettanto trionfale risultato di questo fine settimana, in occasione dell’allargamento delle sale in cui è presentato negli USA, dopo l’uscita tecnica natalizia in undici schermi per qualificarsi agli Oscar.

Oltre 36,5 milioni è il risultato americano del fine settimana di 1917 in 3400 schermi, molto al di là delle aspettative e con un giudizio assai positivo da parte del pubblico di A-. Cresce l’attesa per l’uscita italiana, prevista per il 23 gennaio prossimo.

È solo l’inizio, questa è la netta sensazione, confermata dal trionfo in prima posizione che ha relegato al secondo posto Star Wars: l’ascesa di Skywalker, con 15 milioni di dollari alla quarta settimana nelle sale e un totale prossimo al mezzo miliardo.

In terza posizione si conferma il nuovo Jumanji, che ha raggiunto la pietra miliare dei 250 milioni di dollari di incasso totale.