1917: il film da vedere e commentare insieme martedì 4 agosto con SimulWatch

Il film di guerra 1917, vincitore di tre premi Oscar, offre uno spettacolo unico per allestimento scenico e continuità narrativa. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 4 agosto alle 21.

La visione condivisa di martedì 4 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il recente film di guerra vincitore di tre premi Oscar.

1917 è diretto da Sam Mendes, regista dei due film di James Bond Skyfall e Spectre nonché di American Beauty che gli valse l'Oscar all'esordio cinematografico vent'anni fa. Con 1917 Mendes vuole raccontare gli orrori della Prima Guerra Mondiale realizzando una storia che si svolge in tempo reale e tecnicamente crea l'illusione di essere narrata in un unico piano sequenza, dunque senza tagli di montaggio. Candidato a ben 10 premi Oscar, il film ne ha portati a casa tre per miglior fotografia, miglior sonoro e migliori effetti speciali.

L'appuntamento per vedere tutti insieme 1917 e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 4 agosto alle 21.

La storia di 1917 è narrata dal punto di vista di due giovani caporali britannici, Schofield (interpretato da George MacKay) e Blake (interpretato da Dean-Charles Chapman). Insieme, devono portare a termine una missione: attraversare l'ostile territorio tedesco per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini inglesi, tra cui il fratello di Blake, Joseph (interpretato da Richard Madden). Il dispaccio proviene dal generale Erinmore (interpretato da Colin Firth) e deve raggiungere il colonnello Mackenzie (interpretato da Benedict Cumberbatch). L'impresa è al limite del possibile, perché il tempo per svolgerla è poco e il territorio da attraversare è impervio.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Maniac.