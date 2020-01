1917: i protagonisti scoprono a loro spese come la guerra impazzasse anche nei cieli

News Cinema

Una clip video ci mostra una bella sequenza del film di Sam Mendes in cui i due soldati protagonisti scoprono a loro spese la guerra nei cieli.

Non solo devono correre contro il tempo per portare a termine la loro cruciale missione, non (ancora) quella di vincere gli Oscar 2020, ma quella sul terreno e le trincee della Prima guerra mondiale. Ma i due soldati protagonisti di 1917 di Sam Mendes, William (George MacKay) e Tom (Dean-Charles Chapman) devono anche stare attenti a quello che accade nel cielo sopra le loro teste, anche quando si fermano per una breve pausa.

Ve lo mostriamo in una bella sequenza video tratta dal film, che ci mostra come quella del piano sequenza non sia un’ossessione che influisce nella narrazione del film o la rende meccanica e forzata. Ecco le immagini.