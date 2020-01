1917 è primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Me contro te

News Cinema

Me contro te degli YouTuber Luì e Sofì ha superato però gli otto milioni di euro, 1917 parte invece con 2.155.000.

1917 di Sam Mendes, candidato a dieci premi Oscar 2020, conquista all'uscita la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 2.155.000 euro e media per sala di 4.000 euro per 530 copie in circolazione. L'epica bellica basata sui racconti del nonno dell'autore, con un budget intorno ai 100 milioni di dollari, ne ha registrati finora in tutto il mondo sui 200. La sua apparizione scalza dal primo posto il fenomeno Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S: gli youtuber Luì e Sofì si accontentano questo fine settimana di una seconda posizione e di un altro 1.743.000 incassato, che confluisce in un trionfo ormai da ben 8.440.000.