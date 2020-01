1917 consolida la prima posizione al botteghino davanti a Me contro Te e Figli

News Cinema

Il film di Sam Mendes conferma il suo potenziale anche nei nostri cinema in attesa della notte degli Oscar

Sam Mendes e 1917 consolidano la posizione in vetta agli incassi italiani, in piena corsa agli Oscar 2020, anche per il secondo giorno di programmazione, sempre a scapito del fenomeno di questi giorni, Me contro Te, il sorprendente film della coppia di YouTuber dedicata ai più piccoli. Un’altra notizia da segnalare è il risultato di Figli, il film con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, che ieri si è piazzato al terzo posto.

Nel complesso il box office ieri ha segnato un calo rispetto allo scorso anno, dimostrando un po’ di stanchezza dopo settimane trionfali.

1917 ha ottenuto 330 mila euro, per un totale di 564 mila, con una media per schermo di 679 euro. Niente cambia nelle altre posizioni, con Me contro Te - la vendetta del Signor S che ha superato i 7,1 milioni di euro di incasso, iniziando a calare dopo i primi giorni sontuosi, mentre la nuova entrata Figli incassa 180 mila euro per un totale di quasi 300 mila in due giorni.

Subito dopo spazio a Piccole donne (4.220.000 totali), JoJo Rabbit al quinto posto con 1,3 milioni. A quanto è arrivato Tolo Tolo, vi chiederete. La risposta è a 45 milioni di euro in sesta posizione.