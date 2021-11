14 vette: scalate ai limiti del possibile, lo spettacolare trailer del doc Netflix su una Missione Impossibile dell'alpinismo

News Cinema

Debutta il 29 novembre sulla piattaforma il film che racconta di una missione alpinistrica davvero estrema. A produrre ci sono gli autori del fenomenale Free Solo, premiato con l'Oscar.

Il 29 novembre debutterà in streaming su Netflix un documentario da non perdere per gli appassionati di montagna, avventura, imprese estreme.

Si intitola 14 vette: scalate ai limiti del possibile, e racconta dell'impresa, denominata "Project Possible" in cui è imbarcato l'alpinista nepalese Nirmal "Nimsdai" Purja: scalare tutte e 14 le montagne che nel mondo superano gli ottomila metri in soli sette mesi, battendo il record precedente. Che, e non è un dettaglio, era di sette anni.

Insieme a un gruppo di sherpa esperti, Purja percorre l'Everest, il K2 e altre vette leggendarie tra condizioni meteorologiche estreme, decisioni cruciali e il pensiero doloroso della madre a casa ammalata. Storia avvincente e piena d'azione che parla di coraggio, perseveranza e del confronto con i limiti della resistenza umana, 14 vette è stato scritto, diretto e prodotto da Torquil Jones, mentre i produttori esecutivi sono stati Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi, ovvero i realizzatori del fantastico documentario premio Oscar Free Solo (nonché loro stessi alpinisti e amanti dell'avventura).

14 vette: scalate ai limiti del possibile: il trailer del documentario Netflix