13 assassini: il film da vedere e commentare insieme giovedì 30 luglio con SimulWatch

News Cinema

Il film giapponese 13 assassini, diretto da Takashi Miike nel 2010, ci riporta al tempo dei samurai nella metà del 1800. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 30 luglio alle 20:30.

La visione condivisa di giovedì 30 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film d'azione giapponese presentato in concorso nel 2010 alla Mostra del Cinema di Venezia.

13 assassini è diretto dal noto e apprezzato regista Takashi Miike con questo film porta avanti la tradizione del suo paese nel raccontare epiche storie di onore e vendetta al tempo dei samurai. In questo caso l'ambientazione porta gli spettatori nel 1845, così come fece l'omomina opera del 1963 di Eiichi Kudo di cui questo film è un remake. Il regista Miike non ha mai nascosto la sua passione per i film western all'italiana, soprattutto quelli di Sergio Leone e Sergio Corbucci con cui è cresciuto, e anche in questa sua regia se ne può in qualche modo sentire l'influenza.

L'appuntamento per vedere tutti insieme 13 assassini e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 30 luglio alle 20:30.

La storia di 13 assassini segue il nobile samurai Shinzaemon Shimada che riceve in segreto l'incarico di assassinare il crudele signore feudale Naritsugu in seguito alla sua violenta ascesa al potere. Insieme a un gruppo di abilissimi samurai, Shinzaemon progetta un'imboscata per catturare il feudatario. Naritsugu è protetto da un letale esercito capeggiato dallo spietato Hanbei, acerrimo nemico di Shinzaemon, e gli impavidi samurai sanno che stanno per avventurarsi in una missione suicida.



13 Assassini: Il trailer italiano del film di Takashi Miike

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'uccello dalle piume di cristallo.