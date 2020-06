120 battiti al minuto: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 10 giugno con SimulWatch

News Cinema

Un dramma francese presentato in Concorso al Festival di Cannes 2017, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 10 giugno alle 21.

La visione condivisa di mercoledì 10 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di 120 battiti al minuto, un dramma che ricostruisce in maniera intensa, vitale e commovente gli anni più tragici dell'epidemia di AIDS che fatto morti in tutto il mondo.

L'appuntamento per vedere tutti insieme 120 battiti al minuto e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi mercoledì 10 giugno alle 21.

Presentato in concorso al Festival di Cannes del 2017, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, 120 battiti al minuto è un film scritto e diretto da Robin Campillo che racconta la militanza del giovane Nathan (Arnaud Valois) tra le fila degli attivisti di Act Up-Paris, associazione pronta a tutto pur di rompere il silenzio generale sull'epidemia di AIDS e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia che da oltre dieci anni miete vittime in Francia. Nathan resta colpito dalla vitalità e dall'attaccamento alla causa del compagno Sean (Nahuel Pérez Biscayart), uno dei militanti più radicali del movimento, e tra i due inizia una relazione appassionata.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

