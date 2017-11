12 Strong: nuovo trailer del film che vede Chris Hemsworth e altri 11 valorosi impegnati nella Guerra al Terrore

Negli Stati Uniti debutterà nei cinema il 19 gennaio prossimo, mentre in Italia non ha ancora una distribuzione.

S'intitola 12 Strong (anzi, il titolo esteso sarebbe 12 Strong: The Declassified True Story Of The Horse Soldiers) e si presenta come "la vera storia della prima vittoria nella guerra al terrore".

Vera o meno, è la storia del primissimo team delle Forze Speciali americane inviato in Afghanistan all'indomani dell'11/9 per stanare i talebani e i terroristi di Al Quaeda: una squadra di 12 soldati che si trovarono a far fronte comune con le forze afghane, e perfino a combattere a cavallo, per poter vincere la loro battaglia.

Protagonista assoluto, eroico e nerboruto, è Chris Hemsworth, ma con lui ci sono anche Michael Shannon, Michael Peña, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Austin Stowell, Ben O’Toole, Austin Hebert, Kenneth Miller, Kenny Sheard e Jack Kesy. E anche Navid Negahban, Laith Nakli, Fahim Fazli e Yousuf Azai, nei panni di militari afghani.

Questo che vedete è il secondo trailer del film: buone esplosioni a tutti.