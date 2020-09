11 settembre, cinque film in streaming dedicati alla tragica storia delle Torri Gemelle

News Cinema

Abbiamo selezionato i migliori titoli che raccontano il dramma dell'attentato terroristico del 2001

L’attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York avvenuto l’11 settembre 2001 ha rappresentato un momento spartiacque nella nostra società, ridefinendo per certi versi la percezione stessa della fruizione mediatica degli eventi. Eppure il cinema ha fatto i conti con la tragedia dell’11/9 in maniera complessa, probabilmente messo alla prova da una realtà che per una volta si è orribilmente mostrata più grande della finzione. Non sono molti i film dedicati all’attacco alle Twin Towers e ai suoi effetti sulle persone che li hanno vissuti: alcuni di essi hanno affrontato il tema in maniera diretta, altri invece hanno preferito un approccio maggiormente sfumato, raccontando gli effetti sull’uomo comune. Noi abbiamo scelto cinque film in streaming che hanno messo in scena con differenti sensibilità non soltanto ciò che è avvenuto la mattina dell’11 settembre a Manhattan, ma anche le sue conseguenze.

La 25a Ora (2002)

Il primo film a mostrare la desolazione di Ground Zero in una scena entrata nella storia del cinema è a suo modo una riflessione acuta sul senso di spaesamento che New York ha provato dopo l’attentato. Il monologo che un portentoso Edward Norton vomita allo specchio diventa la rappresentazione traslata di una città ferita, rabbiosa, non domita. La 25a Ora di Spike Lee era già un film enorme ed emozionante di suo, con in più tutto il valore simbolico aggiunto è diventato un’opera capace di marchiare un’era di cinema americano. Disponibile su Chili, Apple Itunes.

World Trade Center (2006)

Il cineasta maggiormente schierato e politico del panorama hollywoodiano contemporaneo non poteva esimersi dal raccontare l’11 settembre. Eppure Oliver Stone lo ha fatto soprendendo tutti, evitando per una volta la polemica e lo scontro per mostrare invece il coraggio dei primi soccorritori che si trovarono ad affrontare l’orrore e il disastro delle Torri Gemelle colpite. Nicolas Cage è sostanzioso protagonista di un dramma che possiede una sequenza d’apertura straordinaria, capace di togliere il fiato. World Trade Center è cinema solido, magari un po’ retorico ma capace di andare dritto al cuore del dramma. Disponibile su Rakuten, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

United 93 (2006)

Paul Greengrass ha messo in scena con realismo inusitato gli eventi che hanno portato a precipitare il quarto aereo dell’11 settembre senza raggiungere il proprio obiettivo. Un dramma umano che ben presto si trasforma in thriller tesissimo, una lotta forsennata contro gli attentatori e contro il tempo per evitare il peggio. United 93 si è rivelato senza mezzi termini uno dei film più intensi e scioccanti dello scorso decennio, ricevendo strameritatamente la nomination all’Oscar per la miglior regia. Ancora oggi un lungometraggio difficile da guardare. Ma assolutamente necessario. Disponibile su Rakuten, Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

Reign Over Me (2007)

Ingiustamente passato quasi del tutto inosservato all’epoca, Reign Over Me racconta con precisione psicologica e notevole adesione empatica il dramma di chi ha perso i propri cari quel fatidico giorno. Un Adam Sandler molto efficace nei toni drammatici viene supportato a dovere dal co-protagonista Don Cheadle in un film coraggioso nell’esporre il trauma, gentile nel raccontarlo senza pietismo. Bellissima prova d’attori per un lungometraggio che merita di essere riscoperto e rivalutato. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Molto forte, incredibilmente vicino (2012)

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Adattamento cinematografico del romanzo di Jonathan Safran Foer, Molto forte, incredibilmente vicino mette in scena con passione la vicenda di un giovane costretto suo malgrado ad accettare la morte dell’amato padre, che si trovava dentro una delle due torri. Un film sull’accettazione e sul ricordo, stracolmo di sentimenti e di umanità e con almeno un paio di sequenze da brividi. Tom Hanks e Sandra Bullock recitano al loro meglio, ma a strappare loro la scena è un Max von Sydow in stato di grazia, capace di strappare la nomination all’Oscar pur essendo in scena per pochi minuti. Un film troppo sottovalutato dal pubblico e dalla critica, si tratta davvero di un dramma costruito con dedizione. Disponibile su Rakuten, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Come capita spesso chiudiamo citando un altro paio di titoli che hanno a che fare col tema trattato nell’articolo. L’attentato dell’11 settembre 2001, o meglio i suoi effetti, vengono raccontati anche nel film drammatico Remember Me che vede protagonista Robert Pattinson ma soprattutto nel recentissimo e riuscito Il Re di Staten Island diretto da Judd Apatow. Protagonista assoluto di questa commedia amara è un convincete Pete Davidson, il quale ha messo in scena filtrandola attraverso la finzione la storia vera della scomparsa di suo padre, vigile del fuoco deceduto sotto le macerie delle Torri Gemelle.