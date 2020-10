100% Lupo, storia e personaggi del film con le voci di Ninna, Matti e Captain Blazer

News Cinema

Il film di animazione 100% Lupo, presentato ad Alice nella Città, arriva dal team dell'Ape Maia e presenta tra le voci italiane gli YouTuber Ninna & Matti e Captain Blazer.

100% Lupo è il titolo del film di animazione che presenta tra le voci italiane anche gli youtuber Ninna & Matti e Captain Blazer: il film è stato presentato ad Alice nella Città, manifestazione parallela alla Festa del Cinema di Roma. In uscita il 29 ottobre in tempo per Halloween, il lungometraggio di Alexs Stadermann frulla diverse suggestioni classiche del mondo dei cartoon con qualche trasformazione, presa in prestito dal cinema di genere fantastico. Indaghiamo insieme.

100% Lupo, la trama del film di animazione australiano

100% lupo rielabora la leggenda dei licantropi, in chiave fiabesca per ragazzi: protagonista della storia è Freddy Lupin, un ragazzo che da piccolo ha visto suo padre morire, durante una delle tante incursioni notturne nel mondo degli umani (per fare del bene però!). A un passo dalla maggiore età, ora Freddy dovrebbe trasformarsi per la prima volta, ereditando finalmente il suo ruolo di leader della comunità, ambito pure da suo zio, diffidente verso gli umani e verso gli odiati cani. Sorpresa: Freddy si trasforma in un barboncino! Accusato di essere maledetto e non adatto al comando, Freddy scappa dalla residenza di famiglia, diventando un randagio: legherà con una cagnolina e con altri amici a quattro zampe, ma il destino ha in serbo per lui diverse sorprese...



100% Lupo, ecco i personaggi doppiati da Ninna & Matti e Captain Blazer

Come succede anche per le grandi distribuzioni Disney, alcuni talent sono stati chiamati a promuovere 100% Lupo, ottenendo il doppiaggio di personaggi minori, mettendo alla prova le loro capacità vocali. In questo caso, parliamo di giovanissimi youtuber che sono già abituati a giocare con la loro voce e la loro presenza. Ninna & Matti interpretano Harriet & Chariot, i cugini di Freddy: dipendente dallo smartphone e dai social lei, ragazzaccio lui, non aiuteranno di certo lo spaurito Freddy diventato barboncino, anzi gli dipingeranno il pelo di rosa e gli impediranno di ritrasformarsi! Captain Blazer invece è il massiccio Bruno, uno dei cani che Freddy incontra al canile: come Groot dei Guardiani della Galassia, pronuncia un solo concetto, quello che lo emoziona di più. "Palla!"





100% Lupo, chi sono i realizzatori del cartoon sui licantropi

100% Lupo è stato diretto da Alexs Stadermann, ex-animatore degli effetti per la fu Walt Disney Television Animation Australia, dove collaborò a In viaggio con Pippo e Il re leone II - Il viaggio di Simba. Stadermann è poi diventato regista per la Flying Bark Productions, dove ha diretto il reboot cinematografico dell'Ape Maia con L'Ape Maia - Il film (2014) e L'Ape Maia - Le olimpiadi di miele (2018). Anche se il team dietro all'ideazione del film è sempre quello delle sue opere precedenti, questa volta Stadermann ha diretto animazioni realizzate dallo studio ReDefine, attivo pure su effetti visivi di produzioni dal vero: si tratta di una realtà internazionale, che in varie sedi raccoglie professionisti di tutto il mondo, tra Vancouver, Montréal, Mumbai e Hyderabad.

Le fonti di ispirazione di 100% Lupo, oltre alla tradizione di epica canina disneyana da Lilli e il Vagabondo a Oliver & Company, sembrano essere nella rielaborazione leggera dei brividi horror / fantastici con metamorfosi, com'è avvenuto nell'analoga recente produzione animata Bigfoot Junior (2017), di un altro veterano dell'animazione non hollywoodiana, il belga Ben Stassen. Nella recitazione scatenata e sopra le righe di alcuni villain di 100% Lupo, che non sveliamo, c'è pure qualcosa del lavoro di Genndy Tartakovksy negli Hotel Transylvania.