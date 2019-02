10 giorni senza mamma è primo al boxoffice italiano del weekend

Curiosa situazione al boxoffice italiano del weekend: 10 giorni senza mamma e Il corriere si sono scambiati di posto. E' infatti la commedia con Fabio De Luigi, papà che deve gestire i figli senza mamma Valentina Lodovini, a occupare a questo giro la vetta, con un incasso di 1.910.000, per un totale finora di 4.466.000.

Il corriere di e con Clint Eastwood, quindi in seconda posizione, porta a casa un altro 1.444.000 euro, raggiungendo in Italia i 4.196.000. Il lungometraggio, basato sulla storia vera di un anziano che si reinventò disperatamente corriere di droga, ha registrato finora nel mondo 143 milioni di dollari (per 50 di costo).

Debutta direttamente al terzo posto Alita - Angelo della battaglia, adattamento dal vero del celebre manga / anime, eseguito dalla coppia James Cameron & Robert Rodriguez: parte qui con 1.032.000 per 459 copie in circolazione. Un esordio piuttosto debole. Al momento il film nel mondo aleggia su un incasso di 130 milioni di dollari: il budget sostenuto è stato di ben 170, quindi è ancora a rischio.

Stabile in quarta posizione la commedia Green Book con Mahershala Ali e Viggo Mortensen, pianista nero di talento e autista bianco italoamericano nell'America razzista degli anni Sessanta: questo fine settimana ha staccato biglietti per 975.000 euro, in totale qui in Italia è arrivato perciò a 4.946.000. Costato appena 23 milioni di dollari, nel mondo il film ne ha totalizzati 126: bel colpo.