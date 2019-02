10 giorni senza mamma è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

10 giorni senza mamma, commedia con Fabio De Luigi alle prese con i figli mentre mamma Valentina Lodovini è via, è ancora primo al boxoffice italiano del weekend, registrando un altro 1.142.000 euro e toccando perciò il totale di 5.920.000. Complice un altro fine settimana italiano cinematografico con una complessiva scarsa partecipazione, nonostante le nuove uscite, anche in seconda posizione ritroviamo fisso Il corriere - The Mule, di e con Clint Eastwood: registra 897.000 euro e totalizza perciò da noi 5.418.000 (nel mondo è a 148 milioni di dollari su 50 di costo).

La prima new entry la incontriamo al terzo posto: è il caotico Lego Movie 2 targato Warner Bros, seguito delle avventure con i mattoncini LEGO che spopolò qualche anno fa. La partenza italiana è da 857.000 euro. Nel mondo è a 136.000.000 di dollari, con prospettive non troppo rosee.

Debutto anche in quarta posizione: è la commedia farsesca Modalità aereo di Fausto Brizzi, con Lillo che ruba l'identità del facoltoso e irritante uomo d'affari Paolo Ruffini. Al debutto registra 782.000 euro.

La quinta posizione è per Un uomo tranquillo con Liam Neeson, remake di un film norvegese a metà strada tra il thriller di vendetta e lo sberleffo surreale: incassa all'esordio 775.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo



