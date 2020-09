10 giorni con Babbo Natale: le prime immagini del sequel di 10 giorni senza mamma

News Cinema

Uscirà al cinema il 16 dicembre Dieci giorni con Babbo Natale, sequel festivo del film con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono, diretto da Alessandro Genovesi. Le prime immagini e il teaser trailer.

Dopo il successo del film campione d’incassi 10 giorni senza mamma, la famiglia del film torna al cinema il 16 dicembre con 10 giorni con Babbo Natale, dove torna il cast originale, capitanato da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, con i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai, assieme a un inedito Diego Abatantuono.





Dieci giorni senza mamma aveva ricevuto il Biglietto d'Oro come film più visto in sala nella stagione 2018/2019 con 7.500.000 euro di incasso. Il sequel, sempre diretto da Alessandro Genovesi, è prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film, che la distribuirà anche nelle sale italiane.

Stavolta la famiglia “tutta matta” di 10 giorni senza mamma è alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme. Gli imprevisti lungo il percorso e un esilarante incontro-scontro con un sedicente Babbo Natale renderanno il viaggio indimenticabile.