10 giorni con Babbo natale: il trailer della commedia con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e… Babbo Abatantuono

Il sequel della fortunata commedia 10 giorni senza mamma si intitola 10 giorni con Babbo Natale e da oggi potete vederne lo spassoso trailer. Dal 4 dicembre su Amazon Prime Video, ha come protagonisti Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Valentina Lodovini.

Sarà disponibile a partire dal 4 dicembre su Amazon Prime Video la commedia natalizia 10 giorni con Babbo Natale, sequel del fortunatissimo 10 giorni senza mamma, sempre diretto da Alessandro Genovesi e premiato con il Biglietto d'Oro come film più visto in sala nella stagione 2018-2019 con 7.500.000 Euro d'incasso al botteghino. Questa volta ad affiancare Fabio de Luigi, Valentina Lodovini e i giovani Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai, è un inedito Diego Abatantuono, che interpreterà nientemeno che un signore con la barba bianca e il costume rosso che sostiene di essere Babbo Natale.

Di 10 giorni con Babbo Natale, che è prodotta da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film, è arrivato fresco fresco il trailer. Ve lo facciamo vedere non prima di aver condiviso con voi la sinossi ufficiale e di avervi ricordato che Fabio de Luigi è stato già diretto da Alessandro Genovesi ne La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita, il sopracitato 10 giorni senza mamma e la commedia in due parti Ridatemi Mia moglie.

Carlo e Giulia sono alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei rispettivi compiti in famiglia. Da quando Giulia ha ripreso a lavorare, è Carlo a occuparsi dei bambini e delle incombenze domestiche. Ma il ruolo di "mammo" comincia a stargli un po’ stretto. Proprio quando decide di rimettersi in gioco e cercare un lavoro, Giulia gli rivela di essere in ballo per una promozione che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Come se non bastasse dovrà sostenere il colloquio il 24 dicembre a Stoccolma. Tutto sembra minacciare l'unità familiare. Che fare? A Carlo viene una brillante idea... Almeno lui la vede così. Recuperare il vecchio camper e trascinare la famiglia in un'avventura che la porterà in viaggio verso il Nord per un Natale da trascorrere tutti insieme appassionatamente. Gli imprevisti lungo il percorso e un esilarante incontro-scontro con un sedicente Babbo Natale renderanno il viaggio indimenticabile

10 giorni con Babbo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

