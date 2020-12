10 film in streaming da vedere a Capodanno

News Cinema

Diciamo addio a questo disgraziato 2020 senza feste e veglioni, che il virus è ancora fra noi, ma con il grande cinema che ci può aiutare a dimenticare, esorcizzare, sognare. E sperare in un 2021 migliore.

Quest'anno, per colpa del maledetto virus, niente feste e veglioni. E c'è pure il coprifuoco.

Ci rimane il cinema, per fortuna, anche se solo visto a casa, sui nostri televisori o suoi monitor di computer e tablet.

Ecco allora una lista di dieci film che c'entrano col Capodanno da vedere o rivedere questa sera.

Il filo nascosto

Capolavoro di Paul Thomas Anderson, con due interpretazioni spaventose di Daniel Day-Lewis e Vicky Crieps, Il filo nascosto comprende una scena meravigliosa e struggente nella quale il protagonista Raynolds cerca ansiosamente la sua Alma nel mezzo della folla che partecipa a una grande festa di Capodanno dove la ragazza voleva andare, ed era andata, e che Raynolds aveva snobbato, per poi pentirsene. Se fate partire Il filo nascosto esattamente alle 22:14 e 47 secondi della notte di San Silvestro, la mezzanotte del Nuovo Anno arriverà contemporaneamente nelle vostre case e nel film.

Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD

Carol

Ancora un grandissimo film, questa volta diretto da Todd Haynes. Ancora due grandissime interpretazioni, quelle di Cate Blanchett e Rooney Mara. E ancora un'ambientazione splendidamente anni Cinquanta e una storia d'amore romantica e tormentata. In Carol, il primo bacio le due protagoniste se lo danno proprio l'ultimo dell'anno.

Carol: Il trailer italiano del film - HD

L'appartamento

L'appartamento è, per me, il più bel film di quello straordinario regista che è stato Billy Wilder, interpretato da un Jack Lemmon e una Shirley MacLaine in stato di grazia. Per vederlo o rivederlo qualsiasi motivo è buono, ma in questo caso possiamo semplicemente ricordare che il film si conclude - in maniera sublime e commovente e con una battura che ha fatto la storia del cinema: Shut up and deal" - proprio la notte di Capodanno.



Harry ti presento Sally

La commedia romantica moderna per eccellenza, diretta da Rob Reiner e sceneggiata dalla bravissima Nora Ephron, con Meg Ryan e Billy Crystal protagonisti. Tra le sue tante scene memorabili e citatissime, forse una delle più celebri della storia del cinema tutta tra quelle ambientate a Capodanno.

Harry ti presento Sally: Trailer Ufficiale del Film - HD

Insonnia d'amore

A Nora Ephron il Capodanno deve piacere molto, visto che anche in Insonnia d'amore, il suo secondo film da regista, interpretato da Tom Hanks e Meg Ryan (ancora lei) ha inserito una scena molto bella e molto importante che si svolge proprio durante la sera dell'ultimo dell'anno: quella in cui il Sam interpretato da Hanks ha un colloquio immaginario con la moglie morta.

Insonnia d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Un amore splendido

In Insonnia d'amore si cita esplicitamente, e a più riprese, un classico del romanticismo hollywoodiano come Un amore splendido, interpretato nel 1957 da Cary Grant e Deborah Kerr. Un film che si apre proprio a Capodanno: un Capodanno durante il quale i due protagonisti si promettono d'incontrarsi dopo sei mesi in cima all'Empire State Building.





Snowpiercer

Se al romanticismo, invece, preferite azione e distopia, ecco qui Snowpiercer, primo film americano del Bong Joon-ho di Parasite, adattamento di un celebre fumetto che racconta la storia di un treno che gira ininterrottamente attorno a una Terra oramai devastata. Il Capodanno, su quel treno rigidamente e spietatamente diviso in classi sociali, coincide con il completamento del giro del globo. E proprio durante il Capodanno scoppia la rivolta dei passeggeri poveri, che assaltano i vagoni riservati ai ricchi cercando di prendere il controllo del convoglio.

Snowpiercer: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Il padrino parte II

Uno dei capolavori di Francis Ford Coppola, uno dei rarissimi sequel ritenuti superiori al film originale, Il Padrino parte II è un film straordinario che ha bisogno di presentazioni. Cosa ci fa in questa lista? È durante una festa di Capodanno a Cuba che Michael Corleone dà il bacio della morte a suo fratello Fredo, colpevole di averlo tradito: "Quando tentarono di uccidermi, fosti tu a tradirmi. E m'hai spezzato il cuore."



Four Rooms

Four Rooms è un film composto da quattro episodi, scritti e diretti da Allison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, che è stato un po' il nume tutelare di tutta l'operazione. Le quattro storie sono tutte ambientate in altrettante stanze dello stesso grande albergo di Los Angeles, e fare da trait d'union tra di loro il personaggio di un strampalato e buffa fattorino interpretato da Tim Roth. Il tono è quello della commedia grottesca.



L'avventura del Poseidon

L'ultimo suggerimento per un Capodanno cinematografico è quello di L'avventura del Poseidon, un catastofico diretto nel 1972 da Ronald Neame e interpretato da un cast all star: Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters, Jack Albertson, Pamela Sue Martin e Leslie Nielsen, solo per citarne alcuni. Racconta la storia del naufragio di una vecchia nave da crociera che s'inabissa, al suo ultimo viaggio, proprio durante il Capodanno. Per chi ha bisogno di catarsi, e per chi si augura che questo sfortunato 2020 s'inabissi il più rapidamente possibile per non tornare mai più.



