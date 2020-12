10 bei film per festeggiare il Natale in streaming su Prime Video

News Cinema

Cosa c'è di meglio durante le Feste di fine anno che vedere qualche bel film a tema natalizio assieme a tutta la famiglia? Ecco qui dieci suggerimenti per voi scelti tra i tantissimi titoli (di Natale e non) presenti nel catalogo di Prime Video.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale

"Canto di Natale" è uno dei racconti più emozionanti di tutti i tempi, un classico senza tempo che il cinema ha raccontato in mille modi diversi nel corso di tutta la sua storia. Ma raccontata come in Dickens - L’uomo che inventò il Natale, non l’avete mai sentita. In questo intenso e visionario film interpretato da Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce e moltissimi altri bravissimi attori inglesi, la storia della genesi di “Canto di Natale” e quella del suo autore, Charles Dickens, si mescolano inestricabilmente a quella che tutti noi conosciamo, con i fantasmi dei Natali passati, presenti e futuri che fanno visita allo scrittore inglese e ne ispirano l’opera. Una straordinaria fiaba in grado di mescolare realtà e fantasia in maniera inedita e appassionante.



Dickens: L'uomo che inventò il Natale: Il trailer italiano del film - HD

Love Actually

Scritta e diretta da Richard Curtis (l'uomo dietro ai copioni di film come Quattro matrimoni e un funerale, Bridget Jones e Notting Hill), con incassi da record fatti registrare in tutto il mondo, Love Actually è diventata all'istante un punto di riferimento imprescindibile per la commedia romantica contemoranea e, complice il setting natalizio, un classico amatissimo da vedere e rivedere durante le Feste. Il film racconta le storie di nove personaggi (interpretati da attori come Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman e Keira Knightley) che si intrecciano a Londra nelle settimane che precendono a Natale, raccontanto la complessità dei rapporti umani e le tante sfumature dell'amore. "Love is All Around" dei Troggs, reinterpretata da Bill Nighy, è la canzone simbolo del film, punto di forza di una colonna sonora che mette assieme Santana, i Maroon 5, Norah Jones, Joni Mitchell, i Beach Boys, Otis Redding, Mariah Carey e molti altri.



Love Actually - L'amore davvero: il trailer del film

L'amore non va in vacanza

Tre anni dopo l'uscita di Love Actually, nel 2006, ecco che a quel film così squisitamente inglese arriva una sorta di risposta hollywoodiana, che si intitola L'amore non va in vacanza, e che non a caso tiene un piede negli Stati Uniti, e un altro in Gran Bretagna. Sceneggiatrice e regista del film è la Nancy Meyers specialista in chick-flick, film destinati prevalentemente a un pubblico femminile tutto romanticismo e lacrima facile, che in questo caso decide di raccontare due donne apparentemente agli antipodi, ma accomunate dalla sfortuna in amore: da un lato Iris (Kate Winslet), giornalista britannica che vive in un accogliente cottage; dall'altro Amanda (Cameron Diaz), montatrice di trailer che abita in una sontuosa villa ad Hollywood. Fatto sta che le due, entrate in contatto via internet, decidono di scambiarsi la casa e concedersi una vacanza, nel corso della quale, ovviamente, avranno modo di incontrare il vero amore. Che poi ha il volto di Jude Law e di Jack Black.



L'amore non va in vacanza: Trailer del film con Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black

Il piccolo Lord

Pubblicato per la prima volta nel 1885, "Il piccolo Lord" è un romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett (anche autrice di "Il giardino segreto" e "La Piccola Principessa") che è stato oggetto di numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. Il più famoso è Il piccolo Lord realizzato nel 1980 da Jack Gold per la televisione, che vede Rick Schroder intrepretare il piccolo Cedric, un bambino che vive in povertà con la madre a New York e che scopre di essere diventato erede universale di uno zio ricchissimo, e di aver ottenuto il titolo di Lord Fauntleroy, e il grande Alec Guinness in quelli del nonno burbero e misantropo presso il quale va a vivere, in un grande castello inglese. Un film che, in breve, è diventato un classico del Natale.

The Family Man

Diretto da Brett Ratner nel 2000, The Family Man è un film in grado di soddisfare le esigenze dei piiù tradizionalisti tra gli spettatori natalizi, e anche quelle di chi - e sono tanti - hanno una passionaccia per Nicolas Cage, che in fondo tanto natalizio non sembrerebbe. La sua storia, infatti, si ispira a quella di uno dei film di Natale per eccellenza, La vita è meravigliosa, al quale però aggiunge quel twist inconfondibile che solo Cage sa dare ai film. The Family Man lo vede infatti nei panni di Jack Campbell, un pezzo grosso di Wall Street, spietato e determinato, che si gode il frutto del suo successo abitando in un attico meraviglioso e guidando una Ferrari e non si fa scrupolo a indire riunioni il giorno di Natale. Tutto questo cambia, però quando una mattina Jack si risveglia in una casa che non è la sua, con una moglie e due figli, e avendo così la possibilità di vedere come sarebbe stata la sua vita se, tredici anni prima, non avesse preso il fatidico volo per Londra che lo portò al successo ma gli fece abbandonare la sua fidanzata di allora.



The Family Man: Il Trailer Ufficiale del Film

Il Grinch

Indovinello: cos'è quella creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochi? Ah sì, esce dalla fantasia del Dr. Seuss. Questo scontroso individuo è ben conosciuto dai tranquilli abitanti del villaggio, perché ciò che lui odia di più è il Natale e tutto quello che riguarda i festeggiamenti intorno a questo periodo dell'anno. Ma se la versione cinematografica del personaggio prende vita grazie all'interpretazione di Jim Carrey, siamo tutti contenti. Il Grinch in live-action è stato diretto da Ron Howard ed è valso il Premio Oscar per il miglior trucco nel 2001.



Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La banda dei Babbi Natale

Potrebbe anche essere una buona idea rivedere il successo al box office del Natale 2010, quando a dirigere Aldo, Giovanni e Giacomo c'era Paolo Genovese al suo primo film in solitaria dopo quelli diretti con Luca Miniero. La storia de La banda dei Babbi Natale inizia la notte della vigilia. Cosa ci fanno Aldo, Giovanni e Giacomo in questura? I tre amici, uniti dalla passione delle bocce, sono finiti nei guai e dovranno raccontare la loro storia per scagionarsi dalla terribile accusa di essere una banda di ladri. L'interrogatorio con una severa e materna ispettore di polizia, interpretata da Angela Finocchiaro, diventa lo spunto per raccontare le loro vite complicate e il modo in cui vorrebbero cambiarle, o almeno renderle un po' più semplici. Nel cast troviamo anche Massimo Popolizio, Giorgio Colangeli e Lucia Ocone.



La banda dei Babbi Natale: Il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

10 giorni con Babbo Natale

Carlo è il mammo di casa e Giulia la donna in carriera. Lui vorrebbe tornare a un ruolo operativo al di fuori delle mura di casa e che non includesse il faticoso compito di accudire e bambini con tutto il carico della gestione domestica, ma lei è a un passo da una promozione che potrebbe portarla in Svizzera. Il colloquio per questo posto si tiene a Stoccolma il 24 dicembre, impedendo alla famiglia di trascorrere insieme le festività natalizie. Carlo però è intenzionato a mantenere la famiglia unita per il Natale e decide di recuperare un vecchio camper per imbarcarsi in una straordinaria avventura: viaggiare tutti insieme verso il Polo Nord. Indovinate chi incontreranno sul tragitto. Con la partecipazione di Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono, 10 giorni con Babbo Natale è il sequel di 10 giorni senza mamma ed è diretto da Alessandro Genovesi.



10 giorni con Babbo Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - H

Indovina chi viene a Natale?

Cos'è il Natale se non quel periodo magico in cui ci si sente più buoni, si cantano canzoncine tradizionali, si regalano doni ai bambini, e si commette sempre quel piccolo, immenso, catastrofico errore, di invitare tutta la propria famiglia per il gran cenone? Una famiglia allargata, come ce ne sono tante oggigiorno, nella quale una coppia di genitori attende per le feste l'arrivo della figlia e del suo misterioso fidanzato. C'è anche un uomo che per la prima volta conosce i figli della sua compagna i quali, impietosi, faranno di tutto per cacciarlo. Poi una vedova inconsolabile, un fratellastro irrisolto, una bellissima casa e l'immancabile nevicata. Indovina chi viene a Natale? è diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Raoul Bova, Cristiana Capotondi, Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Carlo Buccirosso, Raoul Bova, Rosalia Porcaro, Isa Barzizza e Niccolò Calvagna.



Indovina chi viene a Natale?: Il nuovo trailer ufficiale del film

Vacanze di Natale

Qualcuno desidera tornare alle origini del cosiddetto cinepanettone? Il primo ritratto degli italiani in vacanza - ed è inutile negare che in molti si siano risconosciuti, altrimenti non si spiegherebbe questo fenomeno cinematografico - risale al 1983 con Vacanze di Natale. L'ambientazoine di vizi, frivolezze, intrighi e mode del momento è Cortina d'Ampezzo. Ci sono Jerry Calà nel ruolo di un pianista di piano bar, Christian De Sica in quello di un giovane ricco, cinico e problematico, Stefania Sandrelli è una donna sposata e insoddisfatta, Claudio Amendola un proletario che si trova in vacanza in un luogo con cui ha poco a che spartire. Il film porta la firma di coloro che possono arrogarsi il merito di avere inventato questo fortunato filone di film, Carlo ed Enrico Vanzina.