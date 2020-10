10 anni fa Ryan Reynolds veniva "Sepolto", chiuso in una bara

News Cinema

Tra le novità su Amazon Prime Video c'è Buried - Sepolto, il film del 2010 con Ryan Reynolds ambientato interamente all'interno di una bara. Ecco 10 curiosità sul film, tra le novità disponibili su Prime Video.

Sulla carta, la sceneggiatura scritta da Chris Sparling sembrava un progetto irrealizzabile. Lo stesso Ryan Reynolds, quando ricevette lo script di Buried disse "leggerlo è stato bellissimo, il più bel copione che abbia mai letto, ma è impossibile girarlo, quindi grazie ma non accetto, buona fortuna". Il regista spagnolo Rodrigo Cortés scrisse allora una lettera all'attore spiegandogli come intendeva realizzare il film, sia tecnicamente sia narrativamente, creando un piccolo universo all'interno di quella bara senza una sola inquadratura al di fuori di essa. Reynolds si convinse e accettò, partecipando così al film che, secondo molti critici, "è talmente buono da far rivoltare Alfred Hitchcock nella sua tomba".

Buried - Sepolto usciva nei cinema italiani esattamente 10 anni fa, il 15 ottobre 2010, ed è ora disponibile su Amazon Prime Video.

Buried - Sepolto: 10 curiosità sul film con Ryan Reynolds chiuso in una bara

Il film è una produzione spagnola ed è stato girato in un teatro di posa a Barcellona Le riprese sono durate un totale di 17 giorni Le scene sono state girate in sequenza secondo lo sviluppo narrativo della storia Ryan Reynolds ha sofferto di claustrofobia, soprattutto gli ultimi giorni quando la bara doveva riempirsi maggiormente di terra. Reynolds è orgoglioso del risultato finale, ma ha descritto l'esperienza come "qualcosa che non avevo mai provato prima e che non voglio mai più provare". L'attore ha detto che l'isolamento che viveva sul set, essendo i membri della troupe tutti spagnoli, lo ha agevolato per il suo ruolo da unico protagonista La nota che Reynolds trova nella bara riporta la data del 23 ottobre, il giorno del compleanno dell'attore Le bare usate per il film sono state sette, ognuna aperta da un lato diverso a seconda dell'inquadratura Il film è costato soltanto 3 milioni di dollari Per costruire la suspense, il regista si è ispirato soprattutto a due film di Alfred Hitchcock, Nodo alla gola (1948) e Prigionieri dell'oceano (1944)