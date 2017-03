1 nuovo trailer italiano per Alien: Covenant, 1 nuovo poster in stile Giger e 1 nuovo trailer del primo Alien in stile 2017

Proprio nel giorno in cui esce nelle nostre sale Life: Non oltrepassare il limite, film che chiaramente è debitore del primo Alien diretto da Ridley Scott e dei veri capitoli che sono si sono poi susseguiti negli anni, ecco arrivare un nuovo trailer del film che di quel seminale horror spaziale del 1979 è un prequel ufficiale.

Manca poco oramai per vedere nelle sale Alien: Covenant, diretto ancora una volta da Scott e con un cast all star che va da Michael Fassbender in versione androide alla Katherine Waterston che è stata la conturbante Shasta del Vizio di forma di Paul Thomas Anderson.

Manca poco, quindi, per poter scoprire che, come vorrebbero alcune indiscrezioni, il personaggio dell'attrice si rivelerà essere la mamma della Ripley di Sigourney Weaver o no.

Qui di seguito trovate il nuovo trailer italiano di Alien: Covenant, nei cinema a partire dall'11 maggio. Ancora più sotto, poi, trovare un secondo trailer, che ci pareva carino mostrarvi. Ma andiamo per ordine.

Alien: Covenant: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Bello il trailer di Alien: Covenant, no?

Questo qui, invece, è un nuovo trailer per l'Alien primigenio, montato da un fan della serie che ha preso le immagini del film del '79, e le ha montate sullo stile del trauler di Covenant utilizzandono anche spezzoni audio e musiche, dimostrando così empiricamente la stretta parentela tra i due film.

Infine, last but not least, ecco un nuovissimo poster di Alien: Covenant in purissimo stile H.R. Giger.