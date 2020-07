02, il survival thriller di Alexandre Aja con Mélanie Laurent, è stato acquisito da Netflix

News Cinema

Il colosso streaming non sembra rallentare le sue acquisizione, sarà suo anche il survival thriller che segnerà il ritorno in Francia dopo quindici anni di Alexandre Aja, con Mélanie Laurent protagonista.

Sarà targato Netflix l’atteso survival thriller 02, che segnerà il ritorno alla lingua francese del quarantenne Alexander Aja a diciassette anni da Alta tensione, film che lo lanciò verso una parentesi americana di film come Le colline hanno gli occhi, Piranha 3D e Crawl. La protagonista del film sarà Mélanie Laurent insieme a Mathieu Amalric e Malik Zidi, per una distribuzione online su Netflix prevista per la metà del 2021.

Questo il commento di Netflix: “Aja ci porterà in un viaggio emozionante e inatteso, dal punto di vista fisica ma anche emotivo, portando la sua immaginazione verso un altro livello”.

Basato su una sceneggiatura originale di Christie LeBlanc presente in black list, cioè nei cassetti di Hollywood sotto la voce “progetti interessanti non ancora realizzati”, racconta la storia di una giovane che si sveglia in un’unità criogenica di una clinica. Non ricorda chi sia o come sia finita sequestrata all’interno di una scatola non più grande di una bara. Mentre sta finendo l’ossigeno, deve ritrovare la memoria per trovare una via d’uscita da questo vero incubo e sopravvivere. “Dopo un periodo trascorso in lockdown”, ha detto Aja, “un progetto che esplora i confini della claustrofobia mi sembra perfetto, quasi una necessità”.