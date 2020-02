007 No Time to Die, ecco la theme song di Billie Eilish con il testo

News Cinema

Disponibile su YouTube "No Time to Die", la canzone dei titoli di testa del nuovo 007, a cura della giovanissima Billie Eilish.

Mentre tutti i fan di James Bond 007 e Daniel Craig attendono No Time to Die nelle nostre sale il 9 aprile, venticinquesimo film della saga e ultimo per Craig, c'è già un regalo a portata di click: è stata diffusa la theme song del film cantata da Billie Ellish, la canzone omonima che accompagnerà i titoli di testa del lungometraggio di Gary Fukunaga, dove Rami Malek è il villain della situazione. Il coinvolgimento di Billie, rivelato appena due settimane fa, è già nella storia della saga, perché mai un autore o coautore delle theme song bondiane era stato così giovane. Billie Eilish ha scritto la canzone con suo fratello Finneas O'Connell. Qui in basso trovate il brano, il testo completo di No Time to Die e la comunicazione ufficiale via Twitter, in un video che combina la canzone con immagini di No Time to Die. Dal contenuto molto amaro del pezzo, qualcuno ipotizza un epilogo amarissimo per il rapporto tra James e il personaggio di Léa Seydoux, Madeleine Swann.

Il testo della canzone No Time to Die di 007 James Bond

I should have known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life, but life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else?

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern, mmm

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die, mmm

No time to die, ooh

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die