007, No Time To Die e l'inondazione di Coca Cola a Matera

Per una sequenza d'azione nel prossimo James Bond 007 No Time To Die, la coreografia nelle scene di Matera ha previsto un aiuto davvero curioso... a base di Coca Cola.

Il mondo del cinema stupisce quando sconfina nell'artigianale: sapevamo che nel nuovo 007 No Time to Die il buon Daniel Craig alias James Bond agiva anche in quel di Matera, e in particolare una sua controfigura eseguiva sulla moto un salto spettacolare in città, diventato virale tra i social e inserito nel trailer. Non sapevamo però che il salto era stato reso molto più sicuro da un'accurata inondazione di Coca-Cola! Assurdo? Il coordinatore degli stunt Lee Morrison era invece serissimo, come ha spiegato a Total Film Magazine. In sostanza il pavimento avrebbe reso assai pericoloso per il cascatore atterrare controllando correttamente la motocicletta, quindi l'unica maniera era rendere il pavimento appiccicoso, con un esborso non indifferente. Ecco cosa ha raccontato Morrison:



Ho speso quasi 60.000 euro per spruzzare Coca-Cola in giro per Matera, ho spruzzato Coca-Cola su superfici sdrucciolevoli per molto tempo... quando si asciuga fa sembrare tutto molto pulito.

Non sappiamo se i materani siano d'accordo con l'ultima affermazione, ma comunque il film e quella sequenza hanno portato già molta pubblicità alla città, peraltro nel periodo in cui è stata Capitale della Cultura. Sondare con accuratezza e in dettaglio i pavimenti di Matera, mostrando adeguata solidarietà ai materani per le passeggiate appiccicose, sarà possibile solo sul grande schermo, dove speriamo di poter vedere tutti No Time to Die, la cui uscita è stata posticipata al 2 aprile 2021. Leggi anche Daniel Craig arriva a Matera per le riprese di No Time To Die