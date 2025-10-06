007 'disarmato', Amazon cancella la pistola dai poster di James Bond... poi ci ripensa!

News Cinema

I nuovi poster di 007 rilasciati per il James Bond Day fanno molto rumore. Una differenza cruciale è immediatamente saltata all'occhio dei fan di tutto il mondo: l'iconica pistola dell'Agente Segreto al servizio di Sua Maestà è scomparsa dai manifesti, ma per quale motivo?

Ogni anno, il 5 ottobre, i cinefili di tutto il mondo celebrano il James Bond Day. La data coincide con l'anniversario dell’uscita del primo film della saga, Licenza di Uccidere, che debuttò proprio il 5 ottobre 1962 nel Regno Unito. Da allora, è diventata un omaggio globale all’iconico agente segreto 007... ma stavolta la ricorrenza si è fatta notare per un dettaglio spiazzante.

Amazon ha presentato una nuova serie di poster digitali per ogni film della saga, ma i fan hanno notato qualcosa di molto strano, sottolineato anche dal portale World of Reel: dell'iconica Walther PPK non c'è traccia. Proprio così: la pistola di Bond è sparita. In ognuno dei nuovi poster, l'arma da fuoco che per decenni è stata cruciale nell'iconografia del personaggio, da Sean Connery a Daniel Craig, è stata cancellata. E il risultato, in alcuni casi, è quantomeno tragicomico.

Prendiamo il già citato Licenza di Uccidere. La posa classica di Bond ora sembra incompleta e il braccio dell'agente segreto penzola in modo innaturale. Non se la passano meglio La spia che mi amava (1977) e Bersaglio mobile (1985), con i loro Roger Moore e a mani vuote. E vogliamo parlare di GoldenEye (1995)? World of Reel definisce la nuova versione del manifesto con Pierce Brosnan "un massacro digitale con aerografo", e probabilmente non avremmo saputo dirlo meglio.

Amazon 'disarma' James Bond e poi fa marcia in dietro (senza spiegazioni)

Su iTunes, tuttavia, sopravvivono alcune versioni che mostrano la PPK. Altre seguono il nuovo approccio. Qual è, dunque, questo il futuro dell'agente segreto al servizio di sua Maestà nell'era di Amazon? Cosa ne pensa Denis Villeneuve? Ma soprattutto, quali sono le ragioni dietro a questa decisione paradossale e apparentemente inspiegabile? Amazon ha speso una fortuna per acquisire i diritti di Bond e la pistola non è certo un dettaglio da poco nel franchise: è parte del logo, della sequenza iniziale e del DNA del personaggio.

Eliminarla equivale, ipoteticamente, a privare della frusta di Indiana Jones o a lasciare Darth Vader senza spada laser. "Disarmare" James Bond è un gesto non da poco. Se volessimo azzardare una spiegazione, potremmo affermare che si tratta, probabilmente, di un atto in linea con i tempi che corrono, che intimano giustamente di non glorificare la violenza (cosa che, ad ogni modo, la saga non ha mai fatto). Ad ogni modo, di fronte all'ondata di reazioni negative da parte dei fan, Amazon Prime Video UK ha deciso di rimuovere le immagini dal catalogo. La sostituzione è avvenuta in sordina, senza dichiarazioni ufficiali, e, a rimpiazzare gli 007 'monchi', ci sono ora fotogrammi tratti dai film. Naturalmente selezionati con cura: in nessuna di queste nuove immagini Bond ha la pistola in mano.

Nessuna spiegazione dalla piattaforma, dunque. Non rimane che attendere per scoprire che piega prenderà il franchise, il cui divenire è più incerto che mai, e chi sarà il nuovo James Bond. Domande che non avranno risposta tanto presto: Villeneuve, infatti, inizierà i casting per il nuovo 007 solo dopo aver concluso la produzione di Dune - Parte 3.