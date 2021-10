Zlatan: il regista Jens Sjogren racconta il film su Ibrahimovic in arrivo al cinema

Interviste Cinema

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film Zlatan è stato accompagnato dal suo regista svedese Jens Sjogren.

Nel 2011 usciva in libreria Io, Ibra, autobiografia del campione di calcio Zlatan Ibrahimovic. In Svezia, terra natia del calciatore figlio di immigrati bosniaco-croati, le prenotazione del libro superarono quelle dell'ultimo capitolo di Harry Potter. Lo scrittore David Lagercrantz che ha dato ordine alle oltre cento interviste con Zlatan, era convinto che da quelle pagine sarebbe potuto uscire anche un buon film. E così è stato. Alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Zlatan, non un nuovo documentario, ma la storia in forma narrata dell'infanzia e dell'adolescenza del calciatore. Il film è diretto da Jens Sjögren e interpretato dai due giovani attori Dominic Andersson Bajraktati e Granit Rushiti che incarnano il centravanti svedese dagli 11 ai 13 anni con tutte le difficoltà economiche della sua famiglia mentre e dai 17 ai 23 anni con gli esordi nel mondo del calcio. L'Italia è il primo paese al mondo a far uscire il film al cinema, precisamente l'11 novembre 2021.

"Lui ha una grande personalità e storia che sono sotto gli occhi di tutti e quello che abbiamo cercato di fare con questo film è raccontare qualcosa di cui la gente ancora non fosse a conoscenza" spiega Jens Siögren in conferenza all'Auditorium Parco della Musica di Roma. "L'idea non era quella di mostrare il calciatore, ma la persona che diventa il calciatore, narrando la storia dal suo punto vista e con le reali circostanze nel quale è cresciuto. Zlatan ha sempre giocato a calcio per se stesso, nel senso buono dell'espressione, e lo ha fatto con il massimo impegno possibile. Non ho mai incontrato nessuno che amasse il calcio come lo ama lui ed è per questo motivo che a quarant'anni è ancora in campo".