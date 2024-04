Zamora: la nostra intervista al protagonista Alberto Paradossi

Interviste Cinema

Alberto Paradossi è l'attore a cui Neri Marcorè ha voluto affidare il personaggio principale del suo esordio registico Zamora. Lo abbiamo intervistato al Bif&st 2024, dove il film ha avuto la sua anteprima internazionale fra gli applausi scroscianti del pubblico.

È arrivato da qualche giorno nelle nostre sale un film che vi consigliamo di non perdere e che segna l'esordio nella regia di un attore, comico e presentatore che conosciamo da qualche tempo. Parliamo di Neri Marcorè, che già da un po’ sognava di portare al cinema un romanzo intitolato "Zamora". Lo ha fatto in questo 2024 e, con la modestia che gli è propria e per esigenze di copione, ha lasciato che a essere protagonista fosse un altro attore: Alberto Paradossi.

Alberto Paradossi interpreta un giovane provinciale che, negli anni '60, si trasferisce a Milano per lavorare in una mega azienda. La vita della grande città lo spaventa, ma mai quanto il torneo di calcio tra scapoli e ammogliati che il suo capo impone a tutti i dipendenti.

Alberto Paradossi ha 34 anni e viene da Lucca. Lo abbiamo visto nella seconda stagione di Studio Battaglia e nel film Permette? Alberto Sordi, nel quale ha interpretato Federico Fellini. Del suo curriculum fanno parte anche Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e soprattutto Hammamet, nel quale era il figlio di Bettino Craxi.

La nostra videointervista ad Alberto Paradossi al Bif&st 2024

Abbiamo incontrato Alberto Paradossi al Bif&st 2024, dove Zamora è stato presentato in anteprima internazionale. Il film di Neri Marcoré faceva parte della sezione competitiva ItaliaFilmFest è si è aggiudicato una menzione speciale per la fotografia di Duccio Cimatti. Ecco l'intervista a Paradossi, ancora molto emozionato per gli applausi che il pubblico ha riservato al film.