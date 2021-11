Yara: la nostra intervista al cattivo del film Roberto Zibetti

Interviste Cinema

Disponibile su Netfix, Yara è il nuovo film di Marco Tullio Giordana, che racconta con asciuttezza e sobrietà l'omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010 a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Abbiamo intervistato Roberto Zibetti, che interpreta Massimo Bossetti, l'assassino della ragazzina.

Il 26 novembre del 2010, in un tardo pomeriggio buio e silenzioso, in quel Brembate di Sopra in provincia di Bergamo, la tredicenne Yara Gambirasio non fece ritorno a casa. Il suo corpo senza vita fu ritrovato tre mesi dopo, e per merito della PM Letizia Ruggeri, che partì dal DNA dell'assassino ritrovato sui vestiti della vittima, si arrivò al colpevole, il muratore Massimo Bossetti. Il caso suscitò la curiosità morbosa dei media, che ne parlarono fino allo sfinimento senza mostrare solidarietà o compassione nei confronti dei familiari della piccola. Oggi Marco Tullio Giordana ha voluto ripercorrere questo doloroso episodio di cronaca, con rispetto, partecipazione e grande umanità. Il risultato è un film, intitolato semplicemente Yara, che dal 5 novembre è disponibile su Netflix. Ne è protagonista Isabella Ragonese, affiancata da Alessio Boni, Thomas Trabacchi, Sandra Toffolati e Mario Pirrello. Massimo Bossetti ha invece il volto di Roberto Zibetti, attore di teatro, cinema e televisione che alcuni ricorderanno, ad esempio, in Radiofreccia. Lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto un parere sull’approccio del regista a un episodio così scomodo e raccapricciante della storia recente del nostro paese.

"Ho molto apprezzato in Yara una certa sobrietà e un certo rigore nei confronti dei fatti, che non perdono valore nel momento in cui vengono raccontati con una linearità essenziale. Mi piace che l'emozione della famiglia di Yara e di tutti i personaggi che sono in gioco venga raccontata da Marco Tullio quasi in punta di piedi. Non ci troviamo mai di fronte a un film voyeuristico, cosa che invece è accaduta nella realtà, perché l'omicidio di Yara Gambirasio è uno dei casi che è stato più strumentalizzato e cannibalizzato dai media. L'atrocità del fatto sembra quasi essere passata in secondo piano rispetto alla necessità di esprimere il proprio parere, anche in maniera violenta, rispetto all'accaduto. Ho molto apprezzato l'asciuttezza e l'essenzialità del film, che non ci impedisce di affezionarci ai personaggi e di emozionarci. La storia dell'indagine crea di per sé una drammaturgia molto particolare".

Come si lavora su un personaggio come Massimo Bossetti?

Bisogna sospendere il giudizio e quindi fare un lavoro che richiede grande attenzione a tutti i dettagli. E' necessario raccogliere informazioni e immaginarsi le contraddizioni che caratterizzano l'ipotesi che facciamo del personaggio, che sarà sempre un’ipotesi. Si prendono i dati di scrittura e, in questo caso, di realtà oggettiva, però poi si procede a fare una costruzione su vari livelli, prima a un livello emotivo, e forse questa è stata, nel nostro caso, la parte più complessa, perché si trova pochissimo su Bossetti: c'è un audio di un processo su Radio Padania e poi alcune foto dell'arresto. Di base, però, esistono tantissime persone che parlano di Bossetti: ci sono quelli che ricostruiscono i fatti a modo loro, e anche fonti più ufficiali. Tutto questo materiale è molto utile per costruire i colori emotivi del personaggio, dopodiché si fa un lavoro sulla fisicità e un lavoro sulla lingua che è sempre molto importante. In questo senso la cadenza acquista un valore fondamentale, perché è legata al contesto in cui avvengono i fatti. Nel nostro caso il contesto è importantissimo, perché sappiamo che tanti atroci delitti sono nati in questo ambiente, in questa Italia che in qualche maniera genera una forma di compressione che si esprime nella cultura del lavoro, o meglio nel passare da una civiltà contadina a una civiltà del lavoro mantenendo tuttavia le modalità della famiglia contadina. Ciò può creare degli squilibri, come abbiamo visto per esempio nel caso di Erba.

Hai mai avuto paura di lasciarti suggestionare dalla cattiveria di Bossetti, o di metterti dalla sua parte?

Sicuramente nei confronti di qualsiasi personaggio sono necessarie empatia e comprensione. Per fortuna noi attori non siamo tenuti a giudicare i personaggi che interpretiamo. A contrario dobbiamo prendere per buone le loro ragioni per quanto contraddittorie e incomprensibili possano essere. Io ho lavorato in maniera molto tecnica, perché, a dire la verità, di personaggi cattivi ne ho interpretati tanti. Ho cercato di mantenere un certo distacco. L'identificazione non è stata di tipo strettamente immediato, anche perché comunque si va a disegnare un personaggio, che quindi è altro da noi ma a cui è necessario avvicinarsi con onestà. Io credo, insomma, che l'attore rimanga attore e il personaggio resti personaggio. C'è una serenità che va mantenuta, specialmente quando si affrontano personaggi così complessi. Inevitabilmente, comunque, si rimane degli esecutori.

Prima di passare al cinema hai fatto tanto teatro, lavorando con grandissimi registi. Che lezione ti sei portato dietro?

Il tesoro dei grandissimi con cui mi è capitato di lavorare, ad esempio Luca Ronconi o Giorgio Strehler o Klaus-Michael Grüber, e che sono stati un po’ i miei mentori, è una straordinaria attenzione da un lato alla tecnica e dall'altro all'emozione, all'ispirazione. Se non c'è qualcosa che eleva il fatto tecnico a un fatto artistico o poetico, allora una performance non ha senso. E' difficile trovare questa sintesi. Ronconi aveva un approccio completamente scientifico alla parola: pensava che tutto passasse per la parola. Ci sono varie scuole, ma ciò che io ho raccolto e che mantengo è questo equilibrio fra tecnica e cuore: è una cosa bella e necessaria.

Credi che il cinema possa ancora avere una valenza politica?

Noi oggi siamo talmente obnubilati da una quantità abnorme di immagini che è difficile che un film abbia un effetto politico, perché secondo me l'impatto emotivo sarà sempre prevalente. E comunque è cambiata la percezione della politica in generale. Venti o trent'anni fa c'era una fiducia nella politica che oggi manca quasi del tutto, perché ci rendiamo conto che la politica sottostà a una serie di dinamiche che non sono affatto politiche ma sono di tipo economico o di interesse.

Però I Cento passi, in cui hai recitato, ebbe un grandissimo impatto…

Quello fu un film molto importante, perché comunque contribuì a un discorso su Cosa Nostra che fu avviato proprio allora, un confronto un po’ più franco su tutto ciò che è accaduto in quell'epoca. I Cento passi ebbe un grosso impatto politico. Nel caso di Yara, invece, non penso che Marco Tullio abbia voluto dare un giudizio politico sul tema, o almeno io non lo vedo.

Sei stato uno degli interpreti di Radiofreccia di Luciano Ligabue. Cosa ricordi di quell’esperienza?

Fu film bellissimo, un'esperienza di set molto comunitaria, molto calorosa, ho un ricordo splendido, e Francesco Guccini era una delle anime del film, anche se non ha trascorso tantissimo tempo sul set, però era un po' la nostra figura di riferimento. E poi era il primo film che faceva Luciano, per cui c'era un andare per tentativi da parte di tutti che ci univa profondamente.

L'ambientazione di Radiofreccia era straordinaria: i favolosi anni Settanta…

Mi sarebbe piaciuto vivere negli anni '70, doveva essere un'epoca molto divertente, sorprendente. Credo che in questo nostro tempo bisognerebbe cercare gli anni Settanta dentro di noi. E’ stato un momento di grande esplosione. La musica, per esempio, si è evoluta in una maniera poliedrica, in tantissime direzioni. Praticamente tutti i generi musicali nuovi sono nati allora.

C’è un personaggio che ti piacerebbe interpretare, magari al cinema?

Un personaggio che mi appassiona molto è l'Enrico V di William Shakespeare. Mi piace anche il Principe di Homburg, anche se ormai ho una certa età e non potrei farlo. Confesso che adorerei interpretare un musicista in un film, uno strumentista, oppure Giuseppe Verdi, Giocchino Rossini o Niccolò Paganini, e - perché no? - anche Antonio Vivaldi. Sono tutti bellissimi personaggi.