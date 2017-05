Wonder Woman: la nostra intervista esclusiva alla regista Patty Jenkins

Il successo di Monster nel 2003, con tanto di Oscar a Charlize Theron. Poi tanta televisione, a lavoro su serie di successo come Arrested Development o The Killing. Questo il percorso che ha portato la quarantacinquenne californiana Patty Jenkins a sedere dietro la macchina da presa per Wonder Woman, prima regista donna a realizzare un blockbuster da 120 milioni di dollari di budget. Abbiamo incontrato la regista a Los Angeles, dove ci ha raccontato del film con piglio deciso e sincero.





Qual è stato il suo primo approccio con il progetto?

Non ho accettato di fare il film per proporre una versione nuova o alternativa di Wonder Woman ma per rendere omaggio all'eroina che amavo. Nella mia mente il personaggio dei fumetti e quello televisivo interpretato da Lynda Carter sono sempre state una cosa sola, entrambe le versioni erano forti e allo stesso tempo umane, accessibili. Il fatto che l'immagine di Wonder Woman sia così compenetrata nell'immaginario significa che lei ha rappresentato per le ragazze ciò che Superman era per i ragazzi: una figura forte, soprattutto a livello mentale. Da ragazza volevo essere come Lynda Carter e occuparmi dei bulli che mi davano fastidio.



Ha sentito il peso di essere la prima regista al timone di una produzione così costosa?

Non ho percepito quel tipo di responsabilità, avevo altre pressioni. Sia per me che per il pubblico realizzare un film degno della figura di Wonder Woman era fondamentale. Dal giorno in cui ho accettato di fare il film mi sono impegnata così tanto che ho escluso qualsiasi influenza esterna. Solo verso la fine delle riprese, direi un paio di settimane circa, ho iniziato a essere un po' nervosa e sentire la pressione di ciò che stavo facendo. Ho iniziato a chiedermi se quello che avevo girato era il meglio che potessi dare, e cosa veramente significasse il fatto che una donna era stata messa al timone di un progetto così grande e importante.



Sente che a Hollywood ci sia ancora discriminazione riguardo le donne?

No sono mai riuscita a capire esattamente quale sia il problema con l'establishment, perché a Hollywood lavorano anche molte donne, e alcune di loro detengono un discreto potere, volendo essere eufemistici. Forse il problema è economico, il sistema è davvero cambiato da quando esistono i blockbuster e soprattutto lo spauracchio dell'incasso del primo weekend di programmazione. Il che succede praticamente dai tempi de Lo squalo. Il fatto che il pubblico da decenni sia diventato prevalentemente quello di ragazzi teenager o anche più giovani abbia spinto Hollywood a fidarsi maggiormente di uomini che erano stati teenager. E che magari lo sono ancora. Il problema maggiore oggi è che quel target non è più reale, si è espanso e diversificato molto più di quanto l'industria non voglia ammettere. Il pubblico femminile oggi ha un ruolo importantissimo nella battaglia degli incassi.



Probabilmente il cast femminile di Wonder Woman si è sentito più protetto con una donna alla regia.

Penso che le attrici si siano sentite maggiormente a loro agio nel parlare di cose femminili senza nessun tipo di ammiccamento. Per esempio io, Connie Nielsen e la costumista Lindy Hemming abbiamo parlato per giorni di come gli abiti dovessero sottolineare in maniera realistica la curva del seno delle attrici. Un discorso naturale tra donne, sgombro da qualsiasi malizia. Penso comunque che da professionisti quali sono gli attori cercano soprattutto competenza in un regista, una qualità che trascende il sesso.



Che consigli ha dato a Gal Gadot prima di iniziare la lavorazione del film?

L'unico suggerimento che le ho dato è stato che non doveva necessariamente essere Wonder Woman ogni giorno, ogni momento. Poteva essere sé stessa. Ammetto che un po' mi dispiace per lei perché è una donna meravigliosa e dopo questo film sarà costretta a sopportare un sacco di pressione causata dalla celebrità. Non credo comunque che ci sia un'attrice o una donna meglio preparate di lei ad affrontare tutto questo, il suo bagaglio umano è enorme.



E invece ha voluto incontrare Lynda Carter?

L'ho chiamata per carpire qualche segreto, in modo da onorare al meglio l'eredità che ci ha lasciato. Mi ha detto una cosa fondamentale per capire il personaggio: "Non ho mai interpretato il ruolo di Wonder Woman, ma sempre e solo quello di Diana Prince." Le qualità umane di Diana solo il cuore del personaggio, e ho cercato di restituirle nel mio film. Compresi i dilemmi che riguardano i suoi poteri.



Wonder Woman però non è solo personaggi femminili. Come ha costruito il personaggio di Steve Rogers?

Quando hai come protagonista un supereroe devi avvicinargli un personaggio che ne risalti le qualità ma che funzioni anche da solo, che esprima doti umane e profondità psicologica. Per il personaggio di Steve mi sono ispirata soprattutto a Margot Kidder e alla sua Lois Lane nel primo Superman: una figura dinamica, spiritosa, attiva. Steve ha tutte queste potenzialità ma anche i difetti di un vero essere umano. Abbiamo cercato di carpire il meglio dei personaggi classici di Humphrey Bogart, Spencer Tracy o anche Indiana Jones. Steve non si tira indietro di fronte all'orrore della guerra, tutt'altro, ma ha anche un forte senso realistico: se accanto a lui all'improvviso compare una donna che può fermare i proiettili, non esita a mandarla per prima all'avanscoperta. Volevo creare la giusta tensione tra due figure che posso entrambe insegnare qualcosa all'altra, e allo stesso tempo imparare.



E' interessante anche la dicotomia psicologica tra la figura di Diana e il gruppo di uomini che l'accompagnano nella sua missione.

Volevo raffigurare sia Steve che il gruppo di mercenari a cui lui e Diana si uniscono come uomini che avevano degli ideali, che credevano di poter rendere il mondo un posto migliore, e poi si sono confrontati con la realtà dei suoi orrori. Uomini che si sono rassegnati al compromesso finché non hanno incontrato questa donna che ha gli stessi loro ideali e il potere per cambiare le cose. Ed ecco che allora anche a loro torna la speranza.



Cosa può dirci delle riprese che avete realizzato in Italia?

E' stato fantastico e spiritoso allo stesso tempo, a causa delle incomprensioni riguardanti il cibo. Mentre stavo cercando le location io e mia sorella giravamo con il nostro termos di caffè americano, cosa che ha inorridito tutti gli italiani, offesi dal fatto che non partecipavamo alla loro cerimonia dell'espresso. Le cene erano incredibili, ma guai a saltarle! Una volta dopo una lunga giornata di scouting ho semplicemente chiesto la cena nella camera d'albergo, e praticamente tutto lo staff dell'albergo è venuto a chiedere spiegazioni.



C'è un messaggio che vorrebbe il pubblico cogliesse vedendo Wonder Woman?

La mia eroina combatte per la pace. Veramente, senza retorica. E' un messaggio che vorrei arrivasse alle generazioni future.