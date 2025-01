Wolf Man: la nostra video intervista alla protagonista femminile Julia Garner e una clip in anteprima esclusiva

Interviste Cinema

Nel nuovo horror diretto da Leigh Whannel, Julia Garner interpreta la moglie dell'uomo che si tramuterà nell'uomo lupo del titolo. Qui trovate la nostra intervista video a Julia Garner e una clip in anteprima esclusiva di Wolf Man, al cinema dal 16 gennaio.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con L'uomo invisibile, Leigh Whannell ha affrontato un altro mostro classico della Universal: l'Uomo Lupo. E, ancora una volta, l'ha fatto a modo suo e cercando di attualizzare al presente una mitologia eterna e senza tempo.

Nel nuovo Wolf Man - dal 16 gennaio al cinema - si racconta la storia di Blake, sua moglie Charlotte e della loro figlia Ginger. Quando suo padre viene dichiarato morto, Blake deve andare a controllare la sua eredità, una casa isolata tra i boschi dell'Oregon, e chiede alla moglie e alla figlia di andare con lui. Lì la famiglia verrà attaccata da un misterioso animale selvatico che assedierà la casa: Blake dovrà cercare di tenere al sicuro la famiglia, ma presto si accorgerà che lui stesso sta diventando parte del problema.

Ora, da qui sarebbe facile immaginare che Charlotte, nel film, interpreta la più classica delle damigelle in pericolo della storia del cinema, o magari si trova costretta a vestire i panni della scream queen, ma le cose non stanno esattamente così. Di questo, e di altro, abbiamo parlato con Julia Garner, la brava attrice americana che abbiamo visto all'opera in serie come Inventing Anna o Ozark e che presto sarà anche una versione al femminile di Silver Surfer nel nuovo film sui Fantastici 4, The Fantastic Four: First Steps.

Qui di seguito potete vedere la nostra intervista video a Julia Garner seguita da una clip di Wolf Man che vi presentiamo in anteprima esclusiva e che vede protagonista proprio l'attrice americana in uno dei momenti più tesi del racconto.

Wolf Man: la nostra video intervista a Julia Garner

Wolf Man: La nostra video intervista a Julia Garner - HD

Wolf Man: una clip in anteprima esclusiva

Wolf Man: Una Clip Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD