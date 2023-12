Wish, intervista ai registi Disney: "Un singolo fotogramma ti sembra un quadro"

Interviste Cinema

Dal 21 dicembre sarà nei cinema italiani Wish, ultima fatica dei Walt Disney Animation Studios, per celebrare i 100 anni dello studio. I registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn ci hanno parlato dei temi e della tecnica utilizzata per dare vita a questa nuova fiaba musicale.

Wish è il titolo del 62° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios, concepito per celebrare i 100 anni dell'azienda, con una fiaba che richiamasse i valori di Walt: il desiderio, il sogno da avverare. In quest'intervista video abbiamo parlato con i suoi registi Chris Buck e Fawn Veerasunthorn della caratterizzazione particolare del villain, della tecnica pittorica nell'immagine, dell'eredità disneyana da preservare e della loro collaborazione, visto che siamo di fronte a un veterano di lungo corso e a un'esordiente che arriva dallo storyboard.



Wish: La nostra intervista ai registi del Film Disney Chris Buck e Fawn Veerasunthorn - HD

Wish, la trama del film di animazione Disney