Volevo Nascondermi: "Per far rivivere Ligabue mi sono dimenticato di me" - intervista a Germano e Diritti

In concorso al Festival di Berlino, il film arriva nelle nostre sale il 27 febbraio e attraverso il passato ci parla del presente.

Volevo nascondermi racconta la vita del pittore Antonio Ligabue, un uomo su cui il regista Giorgio Diritti, anche lui emiliano, sognava di realizzare da tempo un biopic. Girato nei luoghi del pittore, il film lo racconta dall'infanzia in Svizzera fino alla morte, avvenuta a Gualtieri nel 1965, e ci mostra la sua graduale trasformazione e una sorta di riconciliazione con il mondo e con gli altri esseri umani avvenuta grazie al successo dei suoi quadri e all'atto stesso del dipingere, attività pacificante per un individuo perseguitato da demoni interiori. A interpretare il personaggio è Elio Germano, che ha cercato di pensare come lui e di sentire come lui invece di concentrarsi sulla performance attoriale, e che ha imparato a fare i versi degli animali e a parlare il dialetto.

