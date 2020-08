Interviste Cinema

Volevo nascondermi: intervista video a Elio Germano e al regista Giorgio Diritti per il ritorno del film al cinema

Mauro Donzelli di 17 agosto 2020 6

Di nuovo in sala come fosse la prima volta Volevo nascondermi, premiato a Berlino e colpito dalla quarantena, abbiamo incontrato Elio Germano e Giorgio Diritti per parlare del film e della ripartenza.

Dove eravamo rimasti? L’ultimo giorno di febbraio, il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti aveva concretizzato gli elogi praticamente unanimi della critica internazionale conquistando alla Berlinale il premio come miglior attore per il suo protagonista, Elio Germano. I tentativi di uscita nelle sale sono stati purtroppo stravolti dalla quarantena e dalla chiusura delle sale per la pandemia. Arriva finalmente nelle sale con tutti i crismi a partire dal 19 agosto, dopo aver ottenuto risultati più che lusinghieri in tre giorni di anteprima nelle arene estive all’aperto. Abbiamo incontrato durante questi giorni estivi Giorgio Diritti e Elio Germano, per parlare della storia del pittore Ligabue che viene raccontata in Volevo nascondermi, ma anche del cinema che vuole ripartire e tornare nelle sale. Ecco l’intervista video. <a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/volevo-nascondermi/57953/video/?vid=34357" href="https://www.comingsoon.it/film/volevo-nascondermi/57953/video/?vid=34357">Volevo nascondermi: Le nostre interviste a Elio Germano e Giorgio Diritti per il ritorno del film al cinema - HD</a> #CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it

di Mauro Donzelli critico e giornalista cinematografico

intervistatore seriale non pentito