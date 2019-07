Vita Segreta di Maria Capasso: Luisa Ranieri presenta il film di cui è protagonista

Interviste Cinema

L'attrice ne ha parlato nell'ambito del Festival BCT - Benevento Cinema e Televisione.

Chi non dovesse sapere quanto sia brava Luisa Ranieri a fare il suo lavoro, ha un'occasione da non perdere. L'attrice è l'indiscussa protagonista del film Vita segreta di Maria Capasso, dal 18 luglio nelle sale per la regia di Salvatore Piscicelli. Quest'ultimo è anche autore del romanzo da cui è tratta la sceneggiatura del film, da lui stesso scritta insieme a Carla Apuzzo con cui ha un lungo sodalizio artistico. “Io quando leggo i copioni penso sempre alla complessità del ruolo e non mi interessa se si tratta di una mamma, una nonna o una fidanzata”, spiega Luisa Ranieri alla presentazione del film nel corso del Bct, Festival Nazionale di Cinema e Televisione di Benevento.

Quando l'attrice deve scegliere se accettare una parte, ciò che prevalentemente la attrae “è il conflitto che si racconta, è l'evoluzione che il personaggio ha all'interno della storia”. E d è proprio l'evoluzione del personaggio di Maria Capasso a rendere molto coinvolgente questo film drammatico dalle sfumature criminali e, per quanto possa sembrare un accostamento azzardato, per certi versi il suo percorso ricorda quello di Walter White in Breaking Bad.

Vita segreta di Maria Capasso è ambientato a Napoli e narra la storia della donna del titolo, una moglie e madre di tre figli che con dignità e fatica fa la sua parte lavorando in un centro estetico e accudendo un marito malato. Questa è solo la punta dell'iceberg di un personaggio che scopre, anche di fronte a se stessa, di avere ben altre doti di discutibile moralità.