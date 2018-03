Visages, Villages: nel meraviglioso mondo di Agnès Varda e JR

A parte l’infelice concomitanza del documentario su Renato Zero, speriamo davvero sia stato qualche bug informatico a impedire alle email di invito di giungere ai colleghi, lasciando sguarnita la platea del Nuovo Sacher per la presentazione di uno dei film più belli della stagione, il documentario candidato all’Oscar Visages, Villages. Non vogliamo sempre stare a sfruculiarci l'animo con l'argomento della crescente ignoranza e superficialità, ma è un dato di fatto che a due passi dal cinema gestito da Nanni Moretti c'è la Sala Troisi che, sottratta a ogni alternativa creativa e produttiva, è ridotta a dormitorio pubblico, e che in sala, ad accogliere Agnès Varda, fotografa, regista, artista quasi novantenne (il 30 maggio) a cui nel novembre scorso Hollywood ha regalato un grande tributo d’affetto con l’Oscar alla carriera, ci fossero più o meno venti persone. Ma siccome film come questi hanno vita lunga, invitiamo ad andare ad applaudire il bellissimo film di Agnés Varda e JR, che esce grazie alla Cineteca di Bologna in 20 copie e conta sul passaparola per crescere. Per i romani: stasera al Sacher prima e dopo la proiezione la regista incontrerà il pubblico.

Nel film Varda, col suo celebre caschetto bicolore, gira la Francia con l’artista e fotografo francese 33enne JR. Insieme coinvolgono la gente di diversi paesi – ma non solo – in progetti che comportano la realizzazione (istantanea) di gigantografie, che vengono poi applicate con la colla sui muri di palazzi, container, bunker ed altri edifici. Un film politico, poetico, divertente e commovente, con un sorprendente finale. La regista di Senza tetto né legge, vedova di Jacques Demi, amica di Jean-Luc Godard che ha diretto in un corto con Anna Karina nel 1954, esponente femminile della Nouvelle Vague, con l’energia indomabile di una ragazza, si è concessa con molta generosità alle domande del ristretto ma interessato pubblico presente.

Del suo coregista, JR, impossibilitato a partecipare perché impegnato in una grossa mostra a Marsiglia, Agnès racconta: “La presenza di JR era fondamentale, nel film lui appare come la persona che fa queste foto gigantesca, ma la sua storia è molto più complessa, lui sa che forse non può cambiare il mondo col suo lavoro ma anche che cambiare lo sguardo delle persone sul mondo è un buon inizio per farlo. Ad esempio ha fotografato persone israeliane e palestinesi che facevano lo stesso lavoro da una parte e dall'altra del muro e ce le ha attaccate sopra in modo che gli uni guardassero gli altri, ha lavorato nella Favelas brasiliane e ha fatto un progetto importante a Ellis Island, dove ha recuperato le vecchie foto degli immigrati appena arrivati in cerca della terra promessa. Il modo di immaginare il ruolo dell'arte e la responsabilità dell'artista in JR è molto interessante, Il gesto artistico non si limita al momento in cui viene fatta l'opera ma coinvolge sempre gli altri. L’arte per lui può cambiare il nostro sguardo sugli altri, sui vicini di casa, sui nostri concittadini, ed è l'idea di base che motiva il suo lavoro quella di creare legami sociali che sono più importanti dei motivi politici. Questo film è nato dal desiderio di dare valore alla gente”.

Cosa sono per lei la fotografia e il cinema? “La fotografia e il cinema sono stati tutta la mia vita. Ho una vita di fotografa, una da cineasta e una da artista e a volte mescolo tutto, ma in questo film fatto a quattro mani, siamo entrambi fotografi e entrambi cineasti”. E il mancato incontro con Godard? SPOILER: (VI CONSIGLIAMO DI LEGGERE SOLO DOPO AVER VISTO IL FILM) “Avevamo preso appuntamento e credo che JR fosse curioso di incontrarlo, io l’ho frequentato molto assieme a Jacques Demi, siamo amici anche se non ci vedevamo da un po’, ma dopo tutte le porte aperte abbiamo trovato una porta chiusa, gli operatori hanno ripreso quello che è successo, visto che è un documentario, la scritta sulla porta a vetri, quello che ho scritto io, il mio dolore. Poi mi sono calmata e JR era così triste per me che si è tolto finalmente gli occhiali, anche se io che ho problemi alla vista non ho visto i suoi occhi e nemmeno voi li vedete. Come dicono a un certo punto gli operai nel film, l’arte è fatta per sorprendere e questa è una cosa sorprendente”.

Agnés Varda sui paradossi e gli insegnamenti del film: “Voi lo sapevate che alcuni tagliano o bruciano le corna alle capre perché diventino meno aggressive, producano più latte e più profitto per gli allevatori? Mi è sembrato paradossale e in un certo senso mi ha fatto anche ridere: viviamo in un mondo immerso nel caos, dove succedono cose orribili, con milioni di migranti in fuga dalla guerra e dalla fame e noi siamo lì a pensare alle corna delle capre. Questo fatto è comunque una cosa tristissima, ma c’era anche quella donna che voleva mantenere la bellezza di questi animali e che amava le capre con le corna, come nascono. Penso che la sovrapproduzione e la mancanza d'amore per il mondo siano uno dei grandi mali di questo caos e che questa attenzione possa essere un antidoto. Il vero soggetto anche in quel caso sono le persone, non le capre: il nostro scopo era farvi amare le persone, e grazie al nostro film ora conoscete Janine e le storie del padre minatore, il postino, gli operai del porto che hanno fatto un monumento alle loro mogli e altri, abbiamo cercato di sviluppare un’ empatia tra il pubblico e le persone che abbiamo incontrato e filmato. Abbiamo imparato anche delle cose facendo il film, ad esempio aAvevamo sempre avuto la visione dei contadini come di persone che lavorano nei campi e la sera tornano a casa e mangiano tutti insieme e invece abbiamo conosciuto un uomo che da solo, con l’aiuto di un pc e dei suoi macchinari informatizzati coltiva 800 ettari di terreno. E’ qualcosa di contemporaneo che ci ha sorpreso e abbiamo voluto raccontare".

La morte e la vecchiaia: “nel film dico che la morte m'interessa perché lì si ferma tutto, ma quello che mi è piaciuto è avere l'occasione di passare del tempo con un giovane uomo e scherzare e farmi prendere in giro sulla vecchiaia e sul tempo che passa. Lui mi ha fotografato gli occhi e i piedi e li ha messi sul vagone di un treno che andrà in paesi in cui ormai non potrò andare, e nel film c’è un operaio che commentando la foto parla dei miei piedi e dice “sì, sono davvero piccoli”. Lo trovo un momento straordinario, delizioso”.

Due sonori: In questo film ci sono due tipi di sonoro, quello in presa diretta, quando si filmano le persone, e le scene con me e JR in cucina, dove il suono è registrato e il dialogo un po’ più preparato, o come quando siamo seduti su una panchina e guardiamo il paesaggio dialogando e sapendo di essere ripresi. Si può dire che ci sono due colori del sonoro nel film, ma il suono del documentario non è mai truccato perché non sappiamo cosa dirà la gente, che può improvvisare anche cose belle. Ad esempio quando abbiamo attaccato l’enorme immagine della capra su un’officina, abbiamo incontrato un garagista. Parlando di questa cosa del taglio delle corna ci ha pensato e ha detto “forse in cima potremmo metterci delle palline da ping pong o dei nasi da clown colorati”, ed un'idea uscita totalmente dalla sua immaginazione e partecipazione, che nessun dialogo scritto avrebbe mai potuto ricreare”.

Perché ha deciso di ricorrere al crowdfunding? "Il momento più difficile quando hai un progetto è trovare i soldi per farlo partire. Mia figlia Rosalie, che ha prodotto il film, mi ha detto che non avevamo i soldi per iniziare e che c'era bisogno di 50.000 euro per farlo, quindi ha pensato di ricorrere al crowdfunding, e tutte le 420 persone elencate nei titoli di testa hanno dato e ricevuto qualcosa del film in cambio della loro offerta: un fotogramma, una locandina, o qualcos’altro. Si parla di piccole cifre da 10 o 20 euro, ma anche di qualcuno che ha dato 8000 euro. Così abbiamo potuto iniziare e fare il primo viaggio. Il film è stato girato una settimana al mese, anche per venire incontro alle mie esigenze, che sto bene ma non avrei potuto stare in giro di continuo, per cui nelle pause decidevamo, facevamo un po’ di telefonate e poi ripartivamo. Dopo è diventata una produzione normale con vari contributi e finanziamenti, ma abbiamo iniziato con questo sistema, inusuale per una cineasta vecchia scuola come me. L’ho trovato molto bello e insolito”.

Un ricordo dell’Oscar, anzi delle due serate degli Oscar? “Ho ricevuto l'Oscar per l'insieme della mia carriera a novembre e lì è stato bellissimo perché non c'era competizione, c’erano tutte le star, mi sentivo una regina e ho anche ballato con Angelina Jolie perché ho detto che mi sentivo leggera e lei mi ha fatto fare un giro di valzer. Il secondo atto è stato molto più all'americana perché ci avevano candidato, quindi è stato meno divertente perché eravamo in competizione. Ma prima dell’Oscar c'era lo Spirit Award per il cinema indipendente, un premio meno importante, e abbiamo vinto quello e non l’altro, è normale”.

Non così normale, per fortuna, è la joie de vivre che traspare dalla persona di Agnès Varda e l’umanità che commuove, diverte e fa riflettere nel piccolo grandissimo film realizzato con JR, che è stato giustamente descritto come una medicina per le ansia, lo stress e l’angoscia che viviamo quotidianamente. La troviamo non in farmacia ma in poche sale (che potrebbero diventare molte di più) da giovedì 15 marzo.