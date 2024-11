Vince Tempera: intervista al maestro e autore di celebri sigle, Life Achievement Award al Fantasticon Film Fest

Interviste Cinema

Compositore, arrangiatore, tastierista, direttore d'orchestra e autore di celeberrime sigle di cartoni animati e telefilm, il maestro Vince Tempera riceve domenica 24 novembre il premio alla carriera del Fantasticon Film Fest. Con l'occasione abbiamo avuto il piacere di intervistarlo sulla sua carriera.

Se vi diciamo: Vince Tempera, specie se siete un po’ più grandicelli, vi si affacceranno alla memoria il festival di Sanremo, una marea di canzoni e interpreti indimenticabili, da Lucio Battisti a Francesco Guccini, dai Nomadi a Loredana Bertè, da Ray Charles a Dionne Warwick, ma soprattutto, immaginiamo, decine di indimenticabili sigle dei cartoni animati, musicate dal maestro sui testi genialmente surreali di Luigi Albertelli (scomparso nel 2021, paroliere di canzoni celeberrime). Compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, tastierista, autore di colonne sonore e produttore, al maestro Tempera si devono infatti anche le musiche di quei veri e propri – piacevoli – tormentoni, che accompagnarono l’infanzia e l’adolescenza di molti di noi negli anni Ottanta, rallegrando i pomeriggi di milioni di telenauti, brani cantati a squarciagola, imparati a memoria e ricordati ancora oggi, da Ufo Robot a Daitan III, da Anna dai capelli rossi a La principessa Zaffiro, da Nano Nano di Mork e Mindy a George e Mildred, da Capitan Harlock a moltissime altre. Soprattutto in questa veste il maestro Tempera, uomo di rara vivacità e simpatia, che ama definirsi un artigiano, viene premiato domenica 24 novembre col Lifetime Achievement Award al Fantasticon Film Fest milanese, dove verrà presentata anche la nuova edizione di un classico come Ufo Robot Goldrake (ovvero Grendizer U, versione rinnovata di Goldrake). Per l’occasione, abbiamo avuto il piacere di fare una lunga e interessante chiacchierata telefonica col maestro Vince Tempera, che abbiamo scoperto essere anche un appassionato di fantascienza, un amante del cinema di una volta e un critico puntuale della tendenza alla globalizzazione e all'omologazione nella musica e nel cinema. E come dargli torto, visto che ha lavorato davvero coi più grandi?

Iniziamo dicendo al maestro Tempera che per motivi anagrafici conosciamo benissimo la sua carriera e gli chiediamo se non sia paradossale, con tutto quello che ha fatto, essere celebrato soprattutto per le sigle dei cartoni animati: "Io faccio sempre l'esempio di un collega scomparso che era Henry Mancini, che con tutte le colonne sonore che ha scritto e le direzioni d’orchestra che ha fatto con Pavarotti e altri, viene ricordato quasi soltanto per La Pantera Rosa. Bisogna sempre partire da questo concetto e d’altronde il primo Oscar di Walt Disney è stato per Fantasia, che era un cartone animato con musiche famose di compositori come Tchajkowsky e altri, quindi il cartone animato per noi bambini rimane una base che ci accompagna per tutta la vita. Poca gente in questi 100 anni di cinema ha pensato che il cartone animato fosse così importante per la felicità dei futuri adulti. Oltretutto ho scoperto che con Ufo Robot e le serie che sono arrivate dopo sono cresciuti e hanno perseguito i loro sogni proprio molti manager d’azienda".

Allora il primo cartone che passò la Rai, ci ricorda Tempera, nel 1978, era Heidi, con le famose caprette di Elisabetta Viviani, ma era ambientato in Svizzera e tratto da un racconto ottocentesco. Poi sono arrivati i giapponesi, con la forte influenza, anche nel loro cinema di fantascienza, del trauma della bomba atomica, unito alla tradizione dei mostri, nel loro caso declinato nella figura del drago. A questo punto chiediamo al maestro, che ci ha citato le figure umane spesso mostruose di Zerocalcare, se sia un appassionato di fumetti: "Ero appassionato di cartoni, di fumetti un po' meno, sono stato per anni collezionista di fantascienza, ho tutta la collezione di Urania fino a 2 anni fa. Mi piaceva l'avventura, la fantascienza avventurosa, come il primo Star Trek, che era molto ben colorato e all'inizio sembrava quasi un cartone, in cui la federazione applicava un po' le leggi romane, quando i romani conquistavano una regione lasciavano i popoli liberi di seguire i loro costumi e le loro religioni, l'importante era che pagassero loro le tasse".

Assieme a Luigi Albertelli, che scriveva i testi, Vince Tempera ha creato canzoni che richiamano immediatamente alla memoria tanti pomeriggi divertenti davanti alla tv: "C'era questa dirigente della Rai, Nicoletta Artom, che era addetta alle acquisizioni delle fiction dell'epoca e arrivò Mork e Mindy che era il primo lavoro importante per Robin Williams e a me piaceva molto il personaggio che, come dice il testo di Luigi Albertelli, veniva su un uovo da Ork. Erano le prime serie un po' demenziali degli americani che poi si sono sviluppate con vari personaggi appartenenti a quel mondo, ma mentre l'Italia era ancora molto democristiana, lì erano più liberali, andavano aventi, da noi c'era la paura di far vedere troppo (noi con Ufo Robot abbiamo avuto dei grossi problemi). Penso che in questo caso sia stato il primo cartone ad avere più successo del solito proprio perché c'era la musica che lo faceva partire, e i bambini che prima giocavano con la spada di re Artù all'improvviso giocavano con le alabarde spaziali di Ufo Robot, c'è stato un passaggio dal Medioevo al 3025..."

A parte la serietà che in ogni caso si ha in ogni ambito del lavoro, si divertivano a creare queste sigle? "Noi ci siamo divertiti per due ragioni, la prima è che essendo una cosa per bambini non avevamo l'industria che ci stava col fiato sul collo, il che dimostra come il bambino allora era ignorato dalla grande distribuzione, poi alla fine han capito anche loro, infatti dopo 2 anni è arrivata Cristina d'Avena con le sigle a Canale 5. Noi lavoravamo solo per la Rai, che era l'unica emittente televisiva ufficiale, per Rai 2 che era all'epoca socialista (mentre Rai 3 era comunista). I socialisti facevano quello che volevano e così ci siamo ritrovati io e Luigi a scrivere per questi cartoni, ma quando abbiamo visto Ufo Robot la prima cosa che ho detto a Luigi è “non sognarti che io scriva una canzone da Zecchino d'oro, farò una canzone per adulti”, poi lui si inventò l'insalata di matematica, i libri di cibernetica e andammo tutti e due sul surreale, senza dimenticare che scoprimmo che il bambino vedeva questi cartoni con a fianco la mamma, che si appassionava anche lei a queste storie, quindi quando usciva a far la spesa comprava anche il 45 giri".

Quello delle sigle e della cosiddetta invasione dei cartoon giapponesi è stato un periodo creativo e irripetibile, ricorda Tempera: "Se oggi mi chiedessero di rifare una sigla simile non sarei capace, si vede che abbiamo a-colto quel momento io e Luigi, che è un altro che ha scritto centinaia di canzoni per artiste come Mina e Milva e che tutti ricordano per Ufo Robot. Noi eravamo degli artigiani e come tutti gli artigiani conosciamo il nostro lavoro, che ha regole ben precise. L'importante è però trovare sempre un'idea dentro la canzone. Ne abbiamo fatte tantissime, tra cui Daitan III, Capitan Harlock, il secondo Goldrake, in un anno abbiamo venduto più di 5 milioni di dischi. In un minuto e 5 secondi, quanto durava la sigla, dovevamo dire tutto, strofa, ritornello, inizio e fine. In un minuto si può dire tutto. Quando facemmo Ufo Robot dissi a Luigi - io e lui lavoravamo anche in pubblicità e abbiamo fatto la Coca Cola per anni - seguendo in questo gli americani, “facciamo tutto corale, nessun solista”, perché volevamo che tutta la gente cantasse le canzoni e in modo corale ci si riesce, vedi la Chiesa quando fa i canti gregoriani che tutti cantano, anche i preti stonati. Negli arrangiamenti io suonavo il pianoforte o davo l'impronta stilistica ai musicisti dando loro indicazioni, infatti inavvertitamente o inconsciamente tutte le canzoni che abbiamo fatto per queste sigle le usano spesso in discoteca, quindi la velocità di 47 anni fa nel fare le canzoni è rimasta uguale quasi mezzo secolo dopo, quello è il ritmo della vita. Io non componevo al pianoforte, componevo viaggiando o in movimento, le note mi nascevano nella testa e dopo veniva fuori la canzone".

Vince Tempera confessa che per quanto piacere gli facciano i riconoscimenti come quello che riceverà al Fantasticon Film Fest, il premio maggiore è aver fatto qualcosa che resta e che ha segnato la storia del costume e di più generazioni. "Io e Luigi eravamo molto sorpresi non per i dischi venduti, ma perché avevamo senza grandi squilli di tromba modificato la mentalità dei bambini e ragazzi degli anni Settanta, aiutandoli a costruirsi il loro futuro: ho tenuto un ritaglio del Corriere degli anni '80 quando gli studenti universitari facevano le manifestazioni col testo di Luigi Albertelli o cantando la canzone. Daitan III, perché è una canzone di libertà, di pacifismo, il bene vince sempre sul male la sua eterna guerra, questo era il discorso che facevamo. Influire sulla mente di milioni di persone dando loro un sogno credo che sia più interessante e più appagante che non vendere cinque milioni di dischi (…) Io vedo che quando attacchiamo Ufo Robot, nelle convention come Lucca Comics, subito i ragazzi si risvegliano, leggo sui social quello che scrivono, che rimpiangono quei tempi, probabilmente è un rimpianto degli anni che sono passati. Io ho lavorato tanti anni con Guccini e un giorno, mentre parlavamo di canzoni, gli ho chiesto: “Francesco, tu saresti capace di scrivere oggi Auschwitz o Dio è morto? Lui mi ha detto “io oggi non sarei più capace, intanto perché non ho più di questi lampi che mi attraversano, poi perché il momento attuale non mi dà nessuna emozione. Qualsiasi canzone o poesia tu scrivi devi sempre avere un input dall'esterno per farlo, io avevo due figli che allora avevano 5 e 8 anni, e per tornare alla domanda di prima, io e Luigi ci divertivamo a fare queste canzoni perché ci piaceva vedere lo stupore negli occhi dei bambini".

Vince Tempera esprime il timore che il nuovo Ufo Robot, come lo chiama, ovvero Grendizer U, che la Rai dovrebbe mandare in onda alle 21 di sera, finisca per assomigliare nella grafica e nell'impostazione a prodotti analoghi che si vedono con altri nomi su altri canali, in un mondo che tende a livellare e omologare tutto. Anche perché non ci sarà una sigla come la loro a renderlo riconoscibile e il mondo è cambiato e se una volta grazie a questi cartoni i ragazzi hanno fatto il salto dalla spada dei paladini alle alabarde spaziali, oggi è difficile creare un altro cambiamento epocale. Ma in fondo lo spirito dell'originale vive ancora oggi, visto che, ci racconta (confessiamo che non ne sapevamo niente) “La Toei Animation è stata comprata da un arabo che da bambino guardava Ufo Robot e ha voluto rifare con Go Nagai una serie ispirata a quella e aggiornata al 2024. Lui ha voluto realizzare il suo sogno, è strano che questo cartone abbia influenzato la mente di un uomo che magari viveva a Dubai, lui ha avuto questa illuminazione, a volte i governanti predicano in un modo poi la gente fa quello che vuole”.

Ah, e niente paura: a 78 anni il maestro Vince Tempera non ci pensa neanche ad andare in pensione e sta lavorando alle musiche della seconda stagione di una serie per bambini, I Ronfi, dai fumetti di Adriano Carnevali, che è stata venduta in tutta Europa e anche in Canada e Corea. Noi lo ringraziamo per la simpatia, la disponibilità e ovviamente per tutto quello che ha fatto nella sua carriera, alla vigilia di un altro importante riconoscimento come il Lifetime Achievement Award, che gli verrà consegnato domenica 24 novembre al Fantasticon Film Fest nella sua Milano.