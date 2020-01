Villetta con ospiti: Massimiliano Gallo, Vinicio Marchioni e Ivano De Matteo ci raccontano il loro noir borghese

Interviste Cinema

Esce al cinema il 30 gennaio il nuovo, interessante film del regista romano, che abbiamo intervistato assieme a due dei suoi bravissimi protagonisti.

Esce il 30 gennaio al cinema Villetta con ospiti, che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Ivano De Matteo, un regista sempre interessante e mai banale che costruisce i suoi film, assieme alla compagna e cosceneggiatrice Valentina Furlan, partendo da un fatto di cronaca (in questo caso si parla di legittima difesa) che pone ai suoi protagonisti profondi dilemmi morali. Non fa eccezione questo suo ultimo titolo, dall'andamento da polar francese, in cui in un'intera notte si svolge un dramma di cui sono protagonisti diversi personaggi.

Nella storia, ambientata nel ricco Nordest, tutti hanno dei segreti e delle zone d'ombra, e qualcuno dovrà essere sacrificato per non turbare la pace e gli interessi che li legano. Interpretato da un cast corale che comprende Marco Giallini, Michela Cescon, Erika Blanc, Cristina Flutur, Bebo Storti, Massimiliano Gallo e Vinicio Marchioni, Villetta con ospiti è un film che non giudica i suoi protagonisti ma induce a una riflessione amara e attuale sul mondo in cui viviamo e sulla nostra progressiva perdita di senso morale.

In occasione della presentazione alla stampa abbiamo avuto il piacere di incontrare due attori molto amati come Massimiliano Gallo (il poliziotto) e Vinicio Marchioni (il prete) e il regista Ivano De Matteo, con cui abbiamo discusso dei temi e delle suggestioni del film.

Villetta con ospiti: La nostra Intervista a Massimiliano Gallo e Vinicio Marchioni - HD