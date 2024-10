Viggo Mortensen: le donne forti e l'ispirazione di The Dead don't Hurt alla Festa del Cinema di Roma

Interviste Cinema

Viggo Mortensen alla Festa del cinema di Roma ha presentato il suo secondo film da regista dopo Falling, The Dead Don't Hurt.

Alla Festa del cinema di Roma è il giorno di Viggo Mortensen, attore, poeta, fotografo, pittore, musicista, cittadino del mondo e poliglotta. In pratica un vero uomo del Rinascimento. Alla Festa Mortensen presenta il suo secondo film da regista, The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono (al cinema dal 24 ottobre), che ha scritto, diretto, musicato e interpretato assieme a Vicky Krieps, riceverà un premio alla carriera e terrà una masterclass. Nell’incontro stampa pomeridiano, Mortensen ha risposto a domande sul suo ultimo film e non solo. L’idea di questo western, ha raccontato, gli è nata pensando a sua madre (americana):

Ho iniziato a scriverlo senza sapere che sarebbe diventato un western, nel 2020 in piena pandemia. Durante il lockdown ero in Spagna, a Madrid, che col Nord Italia è stato il posto più colpito dalla pandemia. In quei pochi mesi non potevo partire e non mi potevo muovere a più di 250 metri da casa. Se lo facevi venivi fermato dalla polizia, quindi potevi andare al negozio più vicino o in farmacia e basta, o se avevi un cane potevi uscire. Le persone facevano cose folli, ho visto gente portare a spasso un cane impagliato, una gallina… ma noi avevamo un cane quindi uscivo. Visto che potevo fare poco altro leggevo e leggendo i libri di quando mia madre era bambina, con le copertine dure e le illustrazioni, storie di cavalieri medievali, di avventura, ho pensato che lei era una donna autonoma, indipendente e dalle forti opinioni, curiosa ed aperta anche se era una persona comune. E allora ho immaginato di essere al suo posto mentre cresceva e mi sono chiesto dove avrei potuto metterla e ho pensato al West del diciannovesimo secolo. Inoltre a me i western sono sempre piaciuti, da bambino vedevo i vecchi film in televisione, anche al cinema, andavo a cavallo e da lì ho cominciato.

Mortensen confessa rispetto a Falling, la sua prima regia, di essersi sentito più sicuro e pur ascoltando consigli e suggerimenti per quello che considera uno sforzo collettivo, di essersi fidato un po’ più di se stesso e del proprio istinto sulle scelte da prendere. Si compiace quando qualcuno gli parla di una scena particolare del film, e si capisce che lui ha pensato molto a tutto, che ogni inquadratura e momento tra i due protagonisti del film per lui hanno un significato ben preciso. Quanto al riconoscimento che riceverà alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presente negli anni molte volte, dice:

Parlo in generale, per una persona che lavora nel raccontare storie cinematografiche, che sia un produttore, un musicista, uno scenografo o chiunque partecipi allo sforzo collettivo, è qualcosa di piacevole e lusinghiero. Ricevere un riconoscimento di questo tipo in un festival così importante è fantastico e sono grato per questo, ma il lavoro è una cosa e i riconoscimenti, ufficiali o meno, l’apprezzamento del pubblico, sono un’altra cosa. Sono incoraggianti, piacevoli, inattesi, speciali, ma non mi aiuteranno a fare meglio il mio lavoro. Guardandomi indietro vedo la mia carriera come una somma di tante parti composta dalle persone che ho visto lavorare, le storie che abbiamo raccontato e i luoghi dove sono stato, tutto è un’esperienza di apprendimento, non è una singola esperienza che per me si distingue da un’altra.

Sulla scelta dei dialoghi scarni ed essenziali con cui la storia viene portata avanti, Mortensen precis, parlando anche della sua partner di scena e della sua scoperta nel giovane attore Solly McLeod:

Il ragazzo che interpreta Weston è stata una scoperta, aveva solo 21 anni ed era più giovane di quello che pensavo ma ha una grande presenza nel ruolo del cattivo. Non aveva un accento americano, è nato in Scozia, non sapeva andare a cavallo ma ha imparato prestissimo. Per tutti i personaggi per me era importante che si esprimessero molto in silenzio, le loro emozioni e i loro pensieri si dovevano immaginare ma se non hai dei bravi attori sei limitato. Ho scritto il ruolo di Vivienne per Vicky Krieps, anche se poi ho dovuto pensare anche ad altre attrici nel caso lei non potesse, ma fortunatamente ha accettato e io sapevo che avrebbe portato qualcosa di speciale al ruolo e noi avremmo dovuto solo fare del nostro meglio per accompagnarla. La prima volta che l’ho vista nel Filo nascosto di Paul Thomas Anderson mi sono ricordato delle prime volte che ho visto Meryl Streep: ha la stessa presenza, lo stesso carisma, emana le stesse vibrazioni. Nel film ci sono delle riprese in cui restiamo su di lei a lungo e lei riesce a trasmettere tantissimo. Bisogna essere fortunati col casting.

A proposito della forza delle donne contemporanee e alle possibilità di Kamala Harris di diventare presidente, Mortensen risponde:

Vivienne for president non sarebbe male, forse Kamala Harris ha qualcosa di lei, è aperta, diretta, sensibile, gli uomini non riescono a sottometterla psicologicamente, è in grado di difendersi senza fare quello che fanno gli uomini. Quando scrivo una storia il mio punto di partenza non è mai ideologico, non cerco di fare una dichiarazione politica ma di raccontare una storia. E qualsiasi storia su persone con problemi reali, conflitti, paure, emozioni verrà collegata ai tempi e al mondo in cui viviamo, a prescindere. Mi piace questo processo: quando faccio un film e lo presento al pubblico non è più il mio, appartiene a loro, è una specie di transfert. Penso che Kamala Harris sarebbe un eccellente presidente, comunque. Anche se in altri paesi come l’Italia, l’Islanda, la Danimarca, la Gran Bretagn, ci sono state donne premier o capi di stato, c’è una riluttanza non solo tra gli uomini ma anche dtra le donne a fidarsi del fatto che una donna possa essere sufficientemente forte per governare, è come se una donna dovesse essere tosta e anche un po’ cattiva come un uomo. Vivienne non spara e non deve agire come un uomo, anche se psicologicamente è molto più forte degli uomini contro cui va. Kamala Harris vincerà sicuramente il voto popolare di milioni di persone, ma il nostro è un sistema arcaico che non è a favore del popolo, il collegio elettorale è fatto in modo che può annullare, attenuare i risultati della scelta popolare. Lei vincerà il voto popolare, c’è da capire in quali stati, ma non so se diventerà presidente.