Vicini di casa: video intervista (a doppio senso sessuale) con Bisio, Puccini, Marchioni, Lodovini e Costella

Vicini di casa mette in scena l'incontro tra una coppia spenta e arenata (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) e un'altra con una frenetica attività sessuale (Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini). Sarebbe stato scontato parlare di sesso nell'intervista e allora...

I vostri vicini di casa sono rumorosi? Quelli della nuova commedia distribuita da Medusa Film in arrivo al cinema il 1° dicembre, sì.

La storia di Vicini di casa racconta di una coppia, formata da Claudio Bisio e Vittoria Puccini, la cui lunga relazione matrimoniale sta dando segni di cedimento. La comunicazione stenta ad essere costruttiva, la complicità è ormai evaporata e con essa anche l'intimità. Una sera lei decide di invitare i vicini del piano di sopra, interpretati da Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, che al contrario sono una coppia in grande armonia, vivace e che spesso "si fa sentire"... quelle numerose volte in cui di dedica all'attività sessuale. Durante la cena, in cui le due coppie imparano a conoscersi scoprendosi molto diverse, questi nuovi inquilini del palazzo propongono qualcosa di provocatorio destinato a cambiare la sorte della serata.

La storia si basa sulla commedia spagnola Sentimental, scritta e diretta da Cesc Gay che ha adattato per lo schermo la sua stessa pièce teatrale.

Abbiamo incontrato gli attori e il regista per una video intervista, provando a imbastire un discorso con dichiarati doppi sensi a sfondo sessuale. Più in basso il trailer di Vicini di casa.



Vicini di casa: La nostra intervista esclusiva al regista e al cast del film - HD